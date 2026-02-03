İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR! 2026 İŞKUR TYP Okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman?

Okullarda görevlendirilmek üzere yapılacak temizlik personeli alımı için süreç başlatılıyor. İŞKUR koordinasyonunda yürütülen ve artık İstihdam Uyum Programı (İUP) adıyla uygulanan program çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında temizlik, çevre düzenlemesi ve güvenlik hizmetlerinde çalışacak personel belirlenecek. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ise 2026 yılına ait kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacak.Peki, MEB okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?