İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

SİNOP

Sinop'ta Milli Eğitim kurumlarında temizlik ve bakım gibi hizmetlerde görevlendirilmek üzere 480 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) hayata geçiriliyor. Programa başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

İŞKUR Sinop İl Müdürlüğü ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 5 Ağustos'ta imzalanan protokol kapsamında, kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP başlatılacağı bildirildi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yürütülecek programla 480 kişi geçici olarak istihdam edilecek.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, programın 1 Eylül 2025'te başlayacağı ve 6 ay süreceği, 28 Şubat 2026'da tamamlanacağı kaydedildi. Katılımcılar, noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 19 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

Programa başvurmak isteyenlerde şu şartlar aranıyor:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, SGK'ya kayıtlı çalışmıyor olmak, vergi mükellefi ve emekli olmamak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak, hane gelirinin, net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması.