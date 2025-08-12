İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP temizlik görevlisi alımı için başvuru süreci illere göre farklı tarihlerde tamamlandı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullara personel alımı için kura çekimi yapılacak. Sinop'ta başvurular 11 Ağustos'ta sona ererken, Kastamonu ve Ordu'da 5 Ağustos'ta tamamlandı. e-Devlet veya İŞKUR üzerinden başvurusunu yapan adaylar ise sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, 2025 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…