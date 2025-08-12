Trend Galeri Trend Yaşam İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP temizlik görevlisi alımı için başvuru süreci illere göre farklı tarihlerde tamamlandı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullara personel alımı için kura çekimi yapılacak. Sinop'ta başvurular 11 Ağustos'ta sona ererken, Kastamonu ve Ordu'da 5 Ağustos'ta tamamlandı. e-Devlet veya İŞKUR üzerinden başvurusunu yapan adaylar ise sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, 2025 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 15:54
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

Okullarda temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin başvurduğu İŞKUR TYP alımlarında süreç sona erdi. İl bazında farklı tarihlerde tamamlanan başvurular sonrası gözler kura sonuçlarına çevrildi. Sinop'ta 11 Ağustos'ta biten başvurular, Kastamonu ve Ordu'da 5 Ağustos'ta tamamlandı. e-Devlet ile İŞKUR üzerinden müracaat eden adaylar, kura çekim tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki, 2025 TYP temizlik görevlisi kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP ( Toplum Yararına Program) Katılımcıları 08.08.2025 Tarihli Kura Sonuç Listesi yayımlandı.

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

KASTAMONU

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Program (TYP) proje sözleşmesi kapsamında toplamda 600 kişilik personel alımı yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvuruların sonuçları 12 Ağustos Salı günü saat 09:00'da yapılan kura çekimiyle belli olacak. İsim listesi henüz yayımlanmadı.

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

GİRESUN

Giresun ilinde ise İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihlerinde tamamlandı. Merkez, Alucra, Şebinkarahisar, Çamoluk, Bulancak, Piraziz, Çanakçı, Görele, Eynesil, Espiye, Yağlıdere, Dereli, Keşap, Tirebolu, Doğankent, Güce gibi ilçelere toplam 370 personel alımı yapılacak. Kura tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Gerekli bilgiye Alo 170 üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre gerçekleşecek. Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: Kastamonu, Giresun, Sinop... İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

SİNOP

Sinop'ta Milli Eğitim kurumlarında temizlik ve bakım gibi hizmetlerde görevlendirilmek üzere 480 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) hayata geçiriliyor. Programa başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

İŞKUR Sinop İl Müdürlüğü ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 5 Ağustos'ta imzalanan protokol kapsamında, kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP başlatılacağı bildirildi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yürütülecek programla 480 kişi geçici olarak istihdam edilecek.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, programın 1 Eylül 2025'te başlayacağı ve 6 ay süreceği, 28 Şubat 2026'da tamamlanacağı kaydedildi. Katılımcılar, noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 19 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

Programa başvurmak isteyenlerde şu şartlar aranıyor:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, SGK'ya kayıtlı çalışmıyor olmak, vergi mükellefi ve emekli olmamak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak, hane gelirinin, net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması.