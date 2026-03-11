Trend Galeri Trend Yaşam Islak mendil kullanan 6 kişi canından oldu! Uzmanlardan uyarı geldi: "Bakteri yuvası..."

Islak mendil kullanan 6 kişi canından oldu! Uzmanlardan uyarı geldi: "Bakteri yuvası..."

Temizlik sandığınız o alışkanlık meğer ölüm saçıyormuş! Hijyen amacıyla her an elimizin altında bulunan, evlerdeki ilk yardım çantalarından eksik olmayan o ürünle ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Belirli markalara ait ürünlerde tespit edilen sinsi bir bakteri, tam 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uzmanlar 'acil' koduyla tüm uyardı: 'Çekmecelerinizi hemen kontrol edin, bu 4 markadan uzak durun!' Eğer siz de farkında olmadan bu ürünleri kullanıyorsanız, geri dönüşü olmayan bir sağlık felaketiyle karşı karşıya olabilirsiniz. İşte her evde bulunan o ürünle ilgili kan donduran detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 11:51
İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), halk sağlığını tehdit eden ciddi bir bakteri kontaminasyonu nedeniyle acil bir uyarı yayınladı. Yapılan incelemeler sonucunda, belirli markalara ait ıslak mendillerin ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri taşıdığı tespit edildi. Şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilişkilendirilen bu olay sonrası, yetkililer evlerdeki ilk yardım çantalarının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

ÖLÜME YOL AÇAN GİZLİ TEHLİKE: BURKHOLDERİA STABİLİS

Sağlık uzmanlarının yaptığı detaylı testler, alkolsüz ve steril olmayan bazı ıslak mendil türlerinde Burkholderia stabilis (B. stabilis) isimli bir bakterinin bulunduğunu ortaya çıkardı. Normal şartlarda toprak ve suda doğal olarak bulunan bu bakteri, sağlıklı bireyler için büyük bir tehdit oluşturmasa da; bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kemoterapi görenler veya kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ölümcül bir risk taşıyor.

UKHSA verilerine göre, 2018 yılından bu yana bu bakteriyle ilişkili 59 vaka doğrulandı. Maalesef bu vakalardan 5'i kesin, 1'i ise şüpheli olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Enfeksiyonun genellikle deri bütünlüğü bozulmuş (yara, kesik) bölgelerden veya tıbbi cihazlar (kateter vb.) aracılığıyla vücuda girdiği belirtiliyor.

UZAK DURULMASI GEREKEN 4 MARKA

Yetkililer, söz konusu bakterinin tespit edildiği dört spesifik markayı ve ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. Bu ürünlerin satıştan çekildiği bildirilse de, birçok kişinin evindeki ilk yardım setlerinde hala bulunabileceği konusunda uyarı yapıldı. İşte o markalar:

  • ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes
  • Microsafe Moist Wipe Alcohol Free
  • Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes
  • Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes

Uzmanlar, bu markalara ait mendillerin hiçbir koşulda kullanılmaması ve derhal evsel atıklarla birlikte çöpe atılması gerektiğini belirtiyor.

BELİRTİLERE DİKKAT: SEPSİS RİSKİ TAŞIYOR

B. stabilis bakterisinin neden olduğu enfeksiyonlar, başlangıçta hafif belirtilerle kendini gösterebilir. Ancak bağışıklığı düşük kişilerde durum hızla ciddileşebilir. Enfeksiyonun en yaygın belirtileri şunlardır:

  • Yara bölgesinde aşırı ağrı, şişlik ve kızarıklık,
  • Yaradan gelen akıntı veya irin,
  • Bölgesel sıcaklık artışı.

En ciddi vakalarda ise vücudun enfeksiyona karşı verdiği aşırı tepki olan ve hayati tehlike yaratan sepsis (kan zehirlenmesi) tablosu gelişebiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR: İLK YARDIM ÇANTALARINIZI KONTROL EDİN!

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ve UKHSA tarafından yapılan ortak açıklamada, bu ürünlerin aslında "genel kullanım" veya "bebek mendili" olarak pazarlanmadığı, daha çok tıbbi temizlik ve ilk yardım amaçlı üretildiği ifade edildi.

Dr. James Elston konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Halk için genel risk hala çok düşük olsa da, savunmasız hastalarda ciddi vakalar görmeye devam ediyoruz. Eğer evinizde bu markalara ait bir ürün varsa, güvenliğiniz için hemen imha edin. Yaralarınızı temizlerken sadece onaylı ve güvenilir tıbbi ürünleri kullanmaya özen gösterin."

Sağlık dünyasında yankı uyandıran bu gelişme, hijyen ürünleri satın alırken marka güvenilirliğinin ve ürün içeriğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Eğer siz de evinizde bu markaları bulunduruyorsanız, sağlığınızı riske atmadan önleminizi alın.