Islak mendil kullanan 6 kişi canından oldu! Uzmanlardan uyarı geldi: "Bakteri yuvası..."
Temizlik sandığınız o alışkanlık meğer ölüm saçıyormuş! Hijyen amacıyla her an elimizin altında bulunan, evlerdeki ilk yardım çantalarından eksik olmayan o ürünle ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Belirli markalara ait ürünlerde tespit edilen sinsi bir bakteri, tam 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uzmanlar 'acil' koduyla tüm uyardı: 'Çekmecelerinizi hemen kontrol edin, bu 4 markadan uzak durun!' Eğer siz de farkında olmadan bu ürünleri kullanıyorsanız, geri dönüşü olmayan bir sağlık felaketiyle karşı karşıya olabilirsiniz. İşte her evde bulunan o ürünle ilgili kan donduran detaylar...
Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 11:51