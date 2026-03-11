Islak mendil kullanan 6 kişi canından oldu! Uzmanlardan uyarı geldi: "Bakteri yuvası..."

ÖLÜME YOL AÇAN GİZLİ TEHLİKE: BURKHOLDERİA STABİLİS

Sağlık uzmanlarının yaptığı detaylı testler, alkolsüz ve steril olmayan bazı ıslak mendil türlerinde Burkholderia stabilis (B. stabilis) isimli bir bakterinin bulunduğunu ortaya çıkardı. Normal şartlarda toprak ve suda doğal olarak bulunan bu bakteri, sağlıklı bireyler için büyük bir tehdit oluşturmasa da; bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kemoterapi görenler veya kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ölümcül bir risk taşıyor.