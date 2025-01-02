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Islık çalmak isteyen çocuk az kalsın ölüyordu: Arkadaşlar bunlarla hiç kimse oynamasın!
Islık çalmak isteyen çocuk az kalsın ölüyordu: Arkadaşlar bunlarla hiç kimse oynamasın!
İnanılmaz olay İstanbul'da yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Mesih Avuoğlu, kalem kapağıyla ıslık çalmaya çalıştı. Ancak 2 santimlik kapak boğazına kaçtı. Ameliyat sonrasın sağlığına kavuşan küçük çocuk herkesi uyardı: Bunlarla hiç kimse oynamasın arkadaşlar, oynayınca boğazına kaçıyorlar!
Giriş Tarihi: 02.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:35