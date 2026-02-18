Trend Galeri Trend Yaşam ISPARTA SAHUR VAKTİ 2026: Ramazan İmsakiye ile Isparta iftar vakti ve imsak saat kaçta?

Isparta'da Ramazan heyecanı artarken sahur vakti ve iftar vakti araştırmaları yoğunlaştı.Sahur vaktiyle başlayan sabır yolculuğu, iftar vaktiyle birlikte huzura dönüşecek. Bu mübarek günlerde duaların kabul olması temenni ediliyor.İşte Isparta sahur ve iftar saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Isparta sahur vakti ve iftar vakti açıklandı. İftar saat kaçta sorusu netlik kazanırken, şehirde manevi bir hazırlık başladı. Sahur sofralarında edilen niyetler, iftar vakti geldiğinde şükürle son bulacak. Ramazan'ın rahmet kapıları aralanıyor.

ISPARTA İMSAKİYE 2026: ISPARTA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde 81 il için 2026 yılına ait 29 günlük imsakiye takvimini yayımladı. Isparta başta olmak üzere tüm illerde iftar ve sahur saatleri netleşti.

19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk gelen Ramazan ayında Isparta için iftar ve sahur saatleri şöyle;

Ramazan ayının 1. günü (19 Şubat 2026 Perşembe)

Sahur (İmsak): 06:15
İftar (Akşam): 18:47

Belirtilen saatler 2026 Ramazan takvimine göre Isparta il merkezi için güncel imsak ve iftar vakitleridir. İlçelere göre birkaç dakikalık farklılık görülebilir.

ISPARTA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı imsakiye takvimine göre Isparta'da Ramazan ayının ilk teravih namazı 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından kılınacaktır.

Ramazan ayında Isparta için teravih (yatsı) namazı vakitleri şöyle;

18 Şubat Çarşamba: 20:02
19 Şubat Perşembe: 20:03

Teravih namazı, yatsı namazı vaktinin girmesinden sonra cemaatle kılınmaktadır. Saatler il merkezine göre hesaplanmıştır; ilçelere göre birkaç dakikalık farklılık görülebilir.

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

TERAVİH NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.