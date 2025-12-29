Isparta'da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı (yarın) Isparta kar tatili haberleri
Akdeniz'in iç kesimlerinde kış şartları etkisini artırmaya başladı! Meteoroloji'den gelen "karla karışık yağmur ve kar" uyarılarının ardından Isparta'da gözler Valiliğe çevrildi. Özellikle yüksek kesimlerde ve Eğirdir, Şarkikaraağaç gibi ilçelerde beklenen soğuk hava dalgası "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, 30 Aralık Salı günü Isparta'da kar tatili var mı? İşte son hava durumu detayları.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:44