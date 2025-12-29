Trend Galeri Trend Yaşam Isparta'da yarın okullar tatil mi? Gözler Isparta Valiliği'nde! 30 Aralık Salı kar tatili var mı?

Akdeniz'in iç kesimlerinde kış şartları etkisini artırmaya başladı! Meteoroloji'den gelen "karla karışık yağmur ve kar" uyarılarının ardından Isparta'da gözler Valiliğe çevrildi. Özellikle yüksek kesimlerde ve Eğirdir, Şarkikaraağaç gibi ilçelerde beklenen soğuk hava dalgası "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, 30 Aralık Salı günü Isparta'da kar tatili var mı? İşte son hava durumu detayları.

Isparta genelinde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı beklentisi şehri sardı. Meteoroloji tahminlerine göre, yarın (30 Aralık) itibarıyla Isparta ve çevresinde yağışların kara dönüşmesi öngörülüyor. Bugün (29 Aralık) komşu illerde ve Türkiye genelinde 25'ten fazla ilde eğitime ara verilmesi, Ispartalı öğrenci ve velilerde de "kar tatili" beklentisi yarattı.

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Isparta Valiliği tarafından 30 Aralık Salı günü için ilan edilmiş resmi bir kar tatili kararı bulunmamaktadır.

İşte, beklenen hava durumu:

ISPARTA HAVA DURUMU

AKDENİZ'DE HAVA NASIL?

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sabah saatlerinde yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

