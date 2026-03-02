İsrail’den Lübnan’a saldırı: Göç için akın ettiler! Hizbullah’tan ’intikam’ açıklaması...

Trend
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu. Başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi. Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarını üstlenerek, saldırıların Ali Hamaney'in intikamı için yapıldığını açıkladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. On binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 02.03.2026 08:35
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 09:08