İsrail’den Lübnan’a saldırı: Göç için akın ettiler! Hizbullah’tan ’intikam’ açıklaması...

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarını üstlenerek, saldırıların İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in intikamı için yapıldığını açıkladı.