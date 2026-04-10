Trend
Galeri
Trend Yaşam
İsrail'in 'Sumud' vahşeti belgelendi! Kan donduran detaylara SABAH ulaştı: Dayak, psikolojik işkence ve...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım götüren sivil gemilere uluslararası sularda düzenlenen korsan saldırıya ilişkin hazırladığı iddianameyi tamamladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede yardım gemisinde bulunan mağdurun ifadeleri adeta kan dondurdu. Dayak, psikolojik işkence, çıplak arama ve "insanlık onurunu ayaklar altına alan" muamelelerle dolu bir vahşet tablosunu ortaya koydu. Sumud Filosu'na silahlı müdahaleye yönelik soruşturma sonunda içlerinde İsrail Devlet Başkanı ve Savunma Bakanının da bulunduğu 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Giriş Tarihi: 10.04.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 12:00