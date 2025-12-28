Trend Galeri Trend Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI: İSKİ ile 28 Aralık 2025 barajlarda son doluluk yüzde kaç?

Aralık ayının son günlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava dalgası, kentin su rezervlerine can suyu oldu. İSKİ tarafından paylaşılan 28 Aralık 2025 tarihli verilere göre, barajlardaki doluluk oranlarında yukarı yönlü bir hareketlilik gözleniyor. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, baraj doluluk oranları bugün yüzde kaç? Hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte güncel rakamlar.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:38
Kış mevsiminin yüzünü göstermesi ve son bir haftadır aralıklarla devam eden yağmur yağışları, İstanbul barajlarına olumlu yansıdı. Yaz aylarından kalan kuraklık endişesi, Aralık ayındaki yağışlarla yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktı. İSKİ'nin dijital verilerine yansıyan son rakamlar, kentin su seviyesinin kritik eşikten yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, su tasarrufunun büyük önem taşıdığı konusunda uyarılarını sürdürüyor. İşte 28 Aralık itibarıyla baraj baraj güncel doluluk yüzdeleri.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI BUGÜN YÜZDE KAÇ?

İSKİ verilerine göre, 28 Aralık 2025 sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 17,87 seviyesine yükseldi. Son yağışların ardından barajlardaki toplam su hacmi artış gösterdi ancak henüz kritik seviyesi koruyor.

İşte, baraj baraj doluluk rakamları:

BARAJ BARAJ SON DURUM (28 ARALIK 2025)

İstanbul'un su kaynaklarındaki bireysel doluluk oranları şu şekildedir:

Baraj Adı Doluluk Oranı (%)
Ömerli %18,38
Darlık %27,53
Terkos %17,51
Büyükçekmece %16,12
Sazlıdere %14,18
Alibey %12,14
Elmalı %53,7
Istrancalar %40,46
Kazandere %4,26
Pabuçdere %3,92
Yılbaşında beklenen kar yağışı ile birlikte yağışlı havaların gelecek hafta devam etmesi ve barajlara olumlu yönde etki etmesi bekleniyor.

