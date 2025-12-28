Trend Galeri Trend Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI: İSKİ ile 28 Aralık 2025 barajlarda son doluluk yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI: İSKİ ile 28 Aralık 2025 barajlarda son doluluk yüzde kaç?

Aralık ayının son günlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava dalgası, kentin su rezervlerine can suyu oldu. İSKİ tarafından paylaşılan 28 Aralık 2025 tarihli verilere göre, barajlardaki doluluk oranlarında yukarı yönlü bir hareketlilik gözleniyor. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, baraj doluluk oranları bugün yüzde kaç? Hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte güncel rakamlar.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:38