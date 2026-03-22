İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI: Yağışların ardından son durum ne? 22 Mart İSKİ verileri korkuttu mu, sevindirdi mi?

İstanbul baraj doluluk oranları 22 Mart 2026 itibarıyla %49,32'ye ulaştı! Yağışlar megakenti kurtarmaya yetti mi? Elmalı zirve yaparken, bir barajda kritik kuruma alarmı verildi. İşte İSKİ verileriyle baraj baraj son tablo...

Giriş Tarihi: 22.03.2026 11:25
İSKİ tarafından paylaşılan 22 Mart 2026 tarihli verilere göre, İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı %49,32 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI MART 2026: YÜZDE 50 EŞİĞİNE RAMAK KALDI

Ocak ayı sonunda %20'li seviyelerde seyreden doluluk miktarının, Şubat ve Mart aylarındaki yağışlarla birlikte yukarı yönlü ivme kazandığı görülüyor. Ancak 14 günlük grafik incelendiğinde, artış hızının stabil bir seyir izlemesi dikkat çekiyor.

SON 10 YILIN MART AYI KIYASLAMASI: KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Barajların yıllara göre karşılaştırmalı grafiği, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 2019 yılında %90'ların üzerine çıkan doluluk oranı, 2026 yılı Mart ayında son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde kaldı (Sadece 2023 yılı Mart ayı daha düşük bir seviyedeydi). Mevcut su miktarı 425 milyon metreküp civarında seyrederken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre belirgin bir düşüşü temsil ediyor.

BARAJ BARAJ DOLULUK LİSTESİ: ELMALI ZİRVEDE, PABUÇDERE ALARM VERİYOR

İstanbul'un barajları arasında doluluk oranı en yüksek olan baraj %89,45 ile Elmalı Barajı oldu. Onu Ömerli ve Istrancalar takip ediyor. Listenin en alt sıralarında ise su seviyesi kritik aşamada olan barajlar bulunuyor: Elmalı: %89,45 - Ömerli: %70,91 - Alibey: %39,52 - Pabuçdere: %28,15

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ VE ARITMA TESİSLERİ ANALİZİ

İçme suyu arıtma tesislerinden şehre verilen su miktarı Mart ayı itibarıyla günlük ortalama 3 milyon metreküp civarında seyrediyor. Özellikle Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alınan su desteği, barajlardaki düşüşü frenleyen en büyük etken oldu. 2026 yılının ilk çeyreğinde Melen'den çekilen su miktarı, baraj rezervlerinin korunmasında hayati rol oynadı.

İŞTE TEK TEK BARAJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANLARI( 22 MART 2026 GÜNCEL LİSTE)

ELMALI BARAJI DOLULUK ORANI: İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI

Anadolu Yakası'nın önemli su kaynaklarından biri olan Elmalı Barajı, %89,45 doluluk oranıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Megakentin ortalamasını yukarı çeken ana kaynak olan Elmalı, kış yağışlarından en verimli şekilde yararlanan bölge oldu.

ÖMERLİ BARAJI SON DURUM: DEV REZERVDE GÜVEN VEREN TABLO

İstanbul'un en büyük su rezervine sahip olan Ömerli Barajı, %70,91 doluluk oranıyla şehre nefes aldırmaya devam ediyor. Şehrin günlük su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Ömerli'deki bu seviye, yaz ayları öncesi kritik bir güvence oluşturuyor.

DARLIK BARAJI SU SEVİYESİ: YÜZDE 60 EŞİĞİ AŞILDI

Şile yakınlarında bulunan Darlık Barajı, %64,49'luk doluluk oranıyla istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylardaki kuraklık riskini üzerinden atan baraj, Anadolu Yakası'nın su dengesini korumada stratejik bir rol oynuyor.

ISTRANCALAR BARAJI GÜNCEL VERİ: BEKLENEN ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Kırklareli sınırındaki Istrancalar, yağışlı hava dalgalarının ilk uğrak noktası olması sebebiyle %67,18 doluluk oranına ulaştı. Küçük bir hacme sahip olmasına rağmen, İstanbul'a su aktarımında ilk safhada büyük önem taşıyor.

KAZANDERE BARAJI ANALİZİ: YÜZDE 50 SEVİYESİNİ KORUYOR

Trakya bölgesinden su sağlayan Kazandere Barajı, %53,66 doluluk oranıyla ortalamanın hemen üzerinde yer alıyor. Grafiklerdeki son 14 günlük yükseliş trendi, Kazandere'de de etkisini net bir şekilde gösterdi.

ALİBEY BARAJI DOLULUK MİKTARI: ŞEHRİN KALBİNDE YÜZDE 39 SEVİYESİ

Avrupa Yakası'nın en bilindik su kaynağı olan Alibey Barajı, %39,52 seviyesinde kalarak ortalamanın altında bir performans sergiliyor. Özellikle tarihi Mağlova Kemeri'nin su seviyesiyle olan ilişkisi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI'NDA SON DURUM: KRİTİK YÜZDE 40 SINIRI

Şehrin batı yakasındaki en büyük göllerden biri olan Büyükçekmece, %35,54 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Havzadaki bu düşük oran, Avrupa Yakası'ndaki su tasarrufunun önemini bir kez daha hatırlatıyor.

TERKOS (DURUSU) GÖLÜ SU SEVİYESİ: ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

İstanbul'un en eski su kaynaklarından Terkos Barajı, %32,83 doluluk oranıyla alarm vermeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda %90'ları gören bu dev havzanın mevcut durumu, mega kent için kuraklık riskinin sembolü niteliğinde.

SAZLIDERE BARAJI VERİLERİ: AVRUPA YAKASI'NDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sazlıdere Barajı, %30,73 doluluk oranıyla İstanbul'un en düşük su seviyelerinden birine sahip. Grafiklerde son bir yıldaki keskin düşüşün en net görüldüğü havzalardan biri olan Sazlıdere, kış yağışlarından beklediği verimi alamadı.

PABUÇDERE BARAJI DOLULUK ORANI: LİSTENİN EN ALT SIRASINDA

İstanbul'un 22 Mart 2026 itibarıyla en az su bulunan kaynağı %28,15 ile Pabuçdere Barajı oldu. Kuruma noktasına en yakın olan bu barajdaki su seviyesi, şehrin su yönetimi planlamasında en hassas noktayı oluşturuyor.