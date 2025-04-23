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İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025: İstanbul deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?

Ülke genelinde meydana gelen bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi gündemdeki yerini koruyor. Özellikle bugün Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresindeki illerde güçlü şekilde hissedildi. Bu sarsıntı, mega kentte yaşayan milyonlarca kişiyi tedirgin etti ve vatandaşlar, oturdukları semtlerin deprem riskini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı? İşte 2025 deprem risk haritası

Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:25
İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025: İstanbul deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?

Marmara ve Türkiye genelinde peş peşe meydana gelen depremler, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Bu sarsıntıların ardından birçok kişi, yaşadıkları ilçenin depreme karşı ne kadar güvenli olduğunu sorgulamaya başladı. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan İstanbul, yüksek risk grubunda değerlendiriliyor. İşte İstanbul'un deprem riskiyle ilgili güncel harita ve detaylar...,

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025: İstanbul deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?

İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025: İstanbul deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?

İSTANBUL'DA FAY HATTINA YAKIN İLÇELER
Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025: İstanbul deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?

İSTANBUL'DA DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER
Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025: İstanbul deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?

DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER
Yıllardır beklenen İstanbul depremi için araştırmalar yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda depremin etkilerinin büyük olacağı ön görülüyor. Bu ilçelerin başında:

Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere.