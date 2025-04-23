İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025: İstanbul deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?

Ülke genelinde meydana gelen bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi gündemdeki yerini koruyor. Özellikle bugün Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresindeki illerde güçlü şekilde hissedildi. Bu sarsıntı, mega kentte yaşayan milyonlarca kişiyi tedirgin etti ve vatandaşlar, oturdukları semtlerin deprem riskini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'un deprem riski en yüksek semtleri neresi, hangi ilçeler depreme dayanıklı? İşte 2025 deprem risk haritası