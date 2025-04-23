İstanbul depremi kaç saniye sürdü? İstanbul 6.2 büyüklüğündeki deprem ne kadar sürdü?

İSTANBUL DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ne kadar sürdüğüne dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak sarsıntının 10 saniye civarında sürdüğü tahmin ediliyor.