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İstanbul depremi kaç saniye sürdü? İstanbul 6.2 büyüklüğündeki deprem ne kadar sürdü?
İstanbul depremi kaç saniye sürdü? İstanbul 6.2 büyüklüğündeki deprem ne kadar sürdü?
İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki deprem megakentte ve çevre illerde hissedildi. Artçıları devam eden sarsıntıların ardından olumsuz bir durum yaşanmazken vatandaşlar İstanbul depremi kaç saniye sürdü sorusuyla araştırma yapıyor.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:49