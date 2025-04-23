Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul depremi kaç saniye sürdü? İstanbul 6.2 büyüklüğündeki deprem ne kadar sürdü?

İstanbul depremi kaç saniye sürdü? İstanbul 6.2 büyüklüğündeki deprem ne kadar sürdü?

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki deprem megakentte ve çevre illerde hissedildi. Artçıları devam eden sarsıntıların ardından olumsuz bir durum yaşanmazken vatandaşlar İstanbul depremi kaç saniye sürdü sorusuyla araştırma yapıyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:49
İstanbul depremi kaç saniye sürdü? İstanbul 6.2 büyüklüğündeki deprem ne kadar sürdü?

Sabah saatlerinde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 şiddetindeki depremin ardından saat 12:49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sonrasında yaşanan 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı da vatandaşları korkuturken 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi kaç saniye sürdü sorusu yanıt arıyor.

İstanbul depremi kaç saniye sürdü? İstanbul 6.2 büyüklüğündeki deprem ne kadar sürdü?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Merkez üssü Silivri olarak kaydedilen depremin büyüklüğü 6,2 olarak ölçüldü. Saat 12.49'da meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar da meydana geldi.

İstanbul depremi kaç saniye sürdü? İstanbul 6.2 büyüklüğündeki deprem ne kadar sürdü?

İSTANBUL DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ne kadar sürdüğüne dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak sarsıntının 10 saniye civarında sürdüğü tahmin ediliyor.

İstanbul depremi kaç saniye sürdü? İstanbul 6.2 büyüklüğündeki deprem ne kadar sürdü?

AFAD vatandaşları uyardı;

Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.