İstanbul Erkek Lisesı’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı: Taciz yok sistematik şiddet var

GERÇEKTE NELER OLDU?

Soruşturma okul ya da öğrenci gruplarının toptan suçlanmadığını ve masumiyet karinesine titizlikle riayet yürütüldü. Böylece lisede gerçekte neler yaşandığı ortaya çıkmış oldu. Soruşturma sonucunda netleşen olayla ilgili gerçekler şöyle:

-Taciz iddiası doğrulanmadı: Soruşturmada 9'uncu sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik sözlü ya da fiziksel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir şikâyet, somut delil veya yürütülmüş disiplin süreci bulunmadı.

-"507 maddelik liste" mağdur öğrencilere ait değil: Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve "507 maddelik liste" olarak anılan içeriğin, darp edilen öğrencilere ait olmadığı da soruşturma sonucunda netlik kazandı. Yapılan incelemelerde söz konusu listenin başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı, ilk aşamada sınırlı bir çevrede dolaşıma girdiği, daha sonra ise sosyal medya üzerinden kontrolsüz biçimde yayıldığı belirlendi.

Yapılan değerlendirmede ise doğrulanmamış bu tür içeriklerin olayları yatıştırmak yerine daha da derinleştirdiği, okul iklimini bozduğu ve özellikle kız öğrenciler açısından güvenlik ve huzur algısını olumsuz etkilediği ifade edildi.

-Kız öğrencilere ait görüntü yok: Darp edilen 9'uncu sınıf öğrencilerinin telefon ve tabletlerinde, okulda öğrenim gören kız öğrencilere ait herhangi bir uygunsuz fotoğraf ya da görüntüye rastlanmadı. Öğrenciler dijital incelemeye rıza gösterdi.