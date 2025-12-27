Trend
İstanbul Erkek Lisesı’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı: Taciz yok sistematik şiddet var
İstanbul Erkek Lisesi'nde 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ''taciz'' ve ''şiddet'' iddialarına ilişkin yürütülen inceleme ve soruşturma süreci tamamlandı. Soruşturma sonucunda, kamuoyuna yansıyan "kız öğrencilere yönelik taciz" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, olayın planlı ve organize bir şiddet vakası olduğu tespit edildi. Soruşturma sonunda elde edilen bulgulara SABAH ulaştı. Ortaya çıkan tablo, İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan olayların bir taciz iddiası değil, organize ve sistematik bir şiddet vakası olduğunu net biçimde ortaya koydu. 11'inci sınıflarlar için istenen ceza Pazartesi günü disiplin kurulu tarafından belirlenecek.
Giriş Tarihi: 27.12.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:03