Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul Maratonu Pazar günü başlıyor! Bazı yollar trafiğe kapatılacak... 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta?

İstanbul Maratonu Pazar günü başlıyor! Bazı yollar trafiğe kapatılacak... 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta?

Asya ile Avrupa'yı adımlarla birleştiren İstanbul Maratonu bu yıl 47. kez düzenleniyor. Binlerce sporcunun ve koşuseverin katılım göstereceği organizasyon için geri sayım başladı. Katılımcılar, "İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, 47. İstanbul Maratonu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.11.2025 06:20
İstanbul Maratonu Pazar günü başlıyor! Bazı yollar trafiğe kapatılacak... 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta?

İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşecek 47. İstanbul Maratonu için hazırlıklar tamamlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı binlerce koşucu start çizgisinde yer alacak. Spor tutkunları, maratonun başlayacağı tarih ve saatle ilgili detayları merak ediyor. Peki, İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlıyor?

İstanbul Maratonu Pazar günü başlıyor! Bazı yollar trafiğe kapatılacak... 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta?

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

Spor İstanbul tarafından organize edilen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 47. İstanbul Maratonu 2 Kasım 2025'te koşulacak. Maraton, Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak.

İstanbul Maratonu Pazar günü başlıyor! Bazı yollar trafiğe kapatılacak... 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta?

47. İSTANBUL MARATONU 2025 – YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

Saat Etkinlik / Aşama

03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması

06.00 Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması

06.45 – 07.45 Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)

07.00 – 08.00 Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri

09.15 – 10.15 Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)

08.45 Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı

09.00 42K maraton yarış başlangıcı

09.10 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi

09.19 15.5K yarış başlangıcı (1. start)

09.38 15.5K yarış başlangıcı (2. start)

10.05 15.5K yarış başlangıcı (3. start)

10.08 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

10.32 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)

11.06 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)

11.10 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

11.40 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)

12.00 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)

12.14 Halk koşusu yarış başlangıcı

12.20 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)

12.30 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)

14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması

15.00 Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması

15.20 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

15.30 Tüm parkurun trafiğe açılması

İstanbul Maratonu Pazar günü başlıyor! Bazı yollar trafiğe kapatılacak... 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibariyle program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu kaydedildi.

Saat 03.00 itibariyle kapatılacak yollar şunlar:

"- Güney Zincirlikuyu Ayrımı,
- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası,
- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası,
- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek),
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek),
- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburu yön verilecek),
- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,
- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,
- Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,
- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,
- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.

İstanbul Maratonu Pazar günü başlıyor! Bazı yollar trafiğe kapatılacak... 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta?

Saat 06.00 itibariyle kapanacak yollar

- Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar,
- Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar,
- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar,
- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,