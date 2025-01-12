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İstanbul Sultangazi'deki korkunç olayda cinayet anı ortaya çıktı! Sebebi herkesi şok etti

Sutangazi'de Ferhat İ. isimli şüpheli, sokak sokak kovaladığı İmam Bozkurt (30)'u silahla öldürdü. Olayın ardından Sakarya'da yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde intikam almak için ateş ettiğini söylediği öğrenilirken cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.01.2025 21:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:10
İstanbul Sultangazi’deki korkunç olayda cinayet anı ortaya çıktı! Sebebi herkesi şok etti

İstanbul'daki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Olay, 9 Ocak saat 08.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada şüpheli Ferhat İ.'yi görerek kaçmaya başladı.

İstanbul Sultangazi’deki korkunç olayda cinayet anı ortaya çıktı! Sebebi herkesi şok etti

Şüpheli, sokak sokak kovaladığı Bozkur'a caddede silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul Sultangazi’deki korkunç olayda cinayet anı ortaya çıktı! Sebebi herkesi şok etti

İNTİKAMINI ALMIŞ

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği Ferhat İ.'yi Sakarya'da yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre; şüpheli emniyetteki ifadesinde, 2023 yılında İmam Bozkurt tarafından silahla yaralandığını ve silahlı saldırıyı da intikamını almak için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul Sultangazi’deki korkunç olayda cinayet anı ortaya çıktı! Sebebi herkesi şok etti

'KAHVALTI ALMAYA GİDİYOR'

Görgü tanığı Mehmet Tuncer, "Çocuk kahvaltı almaya gidiyor. Çocuğa ateş ediyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Buraya düşüyor. Sanırım yerde de ateş ediyorlar. 3-4 el silah sesi duyduk. Burada hemen öldü" dedi.

İstanbul Sultangazi’deki korkunç olayda cinayet anı ortaya çıktı! Sebebi herkesi şok etti

'YAKALADI KAFASINA ATEŞ ETTİ'

Bir başka görgü tanığı Mahmut Çetinkaya, "Silah sesi duydum. Bir kadın içeriye atladı. Ben kadına ateş ediyorlar sandım. Yukarı doğru biri koşuyordu arkasından koşan yakaladı, kafasına ateş etti.

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