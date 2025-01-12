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İstanbul Sultangazi'deki korkunç olayda cinayet anı ortaya çıktı! Sebebi herkesi şok etti
İstanbul Sultangazi'deki korkunç olayda cinayet anı ortaya çıktı! Sebebi herkesi şok etti
Sutangazi'de Ferhat İ. isimli şüpheli, sokak sokak kovaladığı İmam Bozkurt (30)'u silahla öldürdü. Olayın ardından Sakarya'da yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde intikam almak için ateş ettiğini söylediği öğrenilirken cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.01.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:10