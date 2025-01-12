İstanbul Sultangazi’deki korkunç olayda cinayet anı ortaya çıktı! Sebebi herkesi şok etti

İNTİKAMINI ALMIŞ

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği Ferhat İ.'yi Sakarya'da yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre; şüpheli emniyetteki ifadesinde, 2023 yılında İmam Bozkurt tarafından silahla yaralandığını ve silahlı saldırıyı da intikamını almak için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.