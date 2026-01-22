Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul TOKİ 100 bin konut kura çekilişi ne zaman? Başvuru yapanların gözü TOKİ İstanbul kura tarihinde!

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayan çekilişlerin ardından takvimdeki diğer iller için hazırlıklar sürerken, İstanbul'da 100 bin sosyal konut için başvuru yapan yüz binlerce kişi kura tarihini merak ediyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

100 bin konutluk TOKİ İstanbul projesi için kura çekiliş tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başvuru yapan vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği kura takvimini merakla beklerken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyuru geldiğinde detaylar haberimize eklenecek.

Şu an için İstanbul TOKİ kura tarihleriyle ilgili paylaşılmış net bir bilgi bulunmuyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANAN İLLER

Geçtiğimiz haftalarda Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Muş, Ardahan, Artvin, Tunceli, Bitlis, Kars, Antalya, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzincan, Erzurum, Malatya'da yapılan çekilişte kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu.

Bu hafta açıklanan takvimde ise 19 Ocak Şanlıurfa, 21 Ocak Trabzon ve Tokat kuraları tamamlandı.

Diğer illerin kura takvimi ile şu şekilde;

AMASYA KURA ÇEKİM TARİHİ

Tarih: 22 Ocak 2026 Perşembe

Yer: Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu

MANİSA KURA ÇEKİM TARİHİ

Tarih: 23 Ocak 2026 Cuma

Yer: Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu

KASTAMONU KURA ÇEKİM TARİHİ

Tarih: 23 Ocak 2026 Cuma

Yer: Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu

SİVAS KURA ÇEKİM TARİHİ

Tarih: 23 Ocak 2026 Cuma

Yer: Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi

AYDIN KURA ÇEKİM TARİHİ

Tarih: 24 Ocak 2026 Cumartesi

Yer: Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi Salonu

GİRESUN KURA ÇEKİM TARİHİ

Tarih: 25 Ocak 2026 Pazar

Yer: Belli değil.

