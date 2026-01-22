Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul TOKİ 100 bin konut kura çekilişi ne zaman? Başvuru yapanların gözü TOKİ İstanbul kura tarihinde!

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayan çekilişlerin ardından takvimdeki diğer iller için hazırlıklar sürerken, İstanbul'da 100 bin sosyal konut için başvuru yapan yüz binlerce kişi kura tarihini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 15:04 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:08