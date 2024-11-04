İstanbul'a DEV hizmet! Marmaray'ın devamı olacak: Yeni hat ile uzaklar yakınlaşacak
Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda Işık Görme Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 etaptan oluşan hattın Halkalı-Çerkezköy kısmının Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için banliyö hattı gibi çalışacağını bildirdi. Böylece Avcılar ve Esenyurt ilçelerine ulaşım kolaylaşacak.
Giriş Tarihi: 04.11.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:17