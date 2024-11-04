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İstanbul'a DEV hizmet! Marmaray'ın devamı olacak: Yeni hat ile uzaklar yakınlaşacak

Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda Işık Görme Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 etaptan oluşan hattın Halkalı-Çerkezköy kısmının Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için banliyö hattı gibi çalışacağını bildirdi. Böylece Avcılar ve Esenyurt ilçelerine ulaşım kolaylaşacak.

Giriş Tarihi: 04.11.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:17
İstanbul’a DEV hizmet! Marmaray’ın devamı olacak: Yeni hat ile uzaklar yakınlaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Halkalı-Ispartakule etabındaki TBM-1 Işık Görme Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul’a DEV hizmet! Marmaray’ın devamı olacak: Yeni hat ile uzaklar yakınlaşacak

HALKALI-ÇERKEZKÖY HATTI MARMARAY'IN DEVAMI OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Halkalı-Ispartakule kesimi arasındaki TBM-1 Tüneli'nin Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasında en kısa, en güvenli ve en ekonomik koridor olarak değerlendirilen İpek Demiryolu Projesi'nin hayata geçmesi en çok önem verdiğimiz uluslararası projelerimizin başında geliyor. Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın toplam uzunluğu 229 kilometre. 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul’a DEV hizmet! Marmaray’ın devamı olacak: Yeni hat ile uzaklar yakınlaşacak

"TBM-2 TÜNELİMİZİN KAZI ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 80 ORANINDA İLERLEME KAYDETTİK"

Bakan Uraloğlu, tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı hedeflediklerinin altını çizerek "Yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz. Bu etapta 6,4 kilometre çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet aç-kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dâhil 8,4 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz. Projemiz kapsamında giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladık. Bugün itibariyle de TBM makinalarıyla kazıları yapılan 6,4 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelimizden arkamda gördüğünüz TBM-1 Tüneli'ndeki kazı çalışmalarımızı tamamlayıp ışık görme aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TBM-2 Tünelimizin kazı çalışmalarında ise yüzde 80 oranında ilerleme kaydettik. En kısa sürede oradaki kazı çalışmalarını da bitireceğiz." dedi.

İstanbul’a DEV hizmet! Marmaray’ın devamı olacak: Yeni hat ile uzaklar yakınlaşacak

"HALKALI-ISPARTAKULE ETABI GENELİNDE YÜZDE 74 İLERLEME SAĞLANDI"

Halkalı-Ispartakule etabı genelinde yüzde 74 ilerleme sağladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz. Halkalı-Çerkezköy Demiryolu Hattımız ulusal demiryolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak." açıklamasında bulundu.

İstanbul’a DEV hizmet! Marmaray’ın devamı olacak: Yeni hat ile uzaklar yakınlaşacak

ESENYURT VE BAHÇEŞEHİR'DEKİ VATANDAŞLAR İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞINA KAVUŞACAK

Bakan Uraloğlu, TBM-1 Tüneli ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşların İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacaklarını bildirdi. Uraloğlu, "Böylece, özellikle sabah ve akşamları işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon insanımız Marmaray üzerinden; Halkalı İstasyonu'nda; YHT ve yapımına devam ettiğimiz Halkalı-İstanbul Havaalanı Hattına, Ataköy İstasyonu'nda; Ataköy- İkitelli- Olimpiyat Metrosuna, Bakırköy İstasyonunda; Bakırköy- Bağcılar- Kayaşehir Metrosuna, Kazlıçeşme İstasyonu'nda; Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımıza, Yenikapı İstasyonu'nda; Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Taksim- Hacıosman Hatlarına, Söğütlüçeşme İstasyonu'nda; Metrobüse, Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda; Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosuna, Üsküdar İstasyonu'da; Üsküdar-Ümraniye-Samandıra Metrosuna, Bostancı İstasyonu'nda; Bostancı-Dudullu Metrosuna ve Gebze İstasyonuna kadar ulaşacak." dedi.

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