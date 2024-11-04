İstanbul’a DEV hizmet! Marmaray’ın devamı olacak: Yeni hat ile uzaklar yakınlaşacak

HALKALI-ÇERKEZKÖY HATTI MARMARAY'IN DEVAMI OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Halkalı-Ispartakule kesimi arasındaki TBM-1 Tüneli'nin Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasında en kısa, en güvenli ve en ekonomik koridor olarak değerlendirilen İpek Demiryolu Projesi'nin hayata geçmesi en çok önem verdiğimiz uluslararası projelerimizin başında geliyor. Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın toplam uzunluğu 229 kilometre. 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor." ifadelerini kullandı.