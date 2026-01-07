Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul’a kar geri gelecek! Meteoroloji'den tam 63 ile 'sarı' uyarı! Uyarılar peş peşe...

Meteoroloji, başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir kesiminde kuvvetli sağanak ve fırtınanın geldiğini belirterek tam 63 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülkenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı da vatandaşlara çığ tehlikesi konusunda uyarılarda bulunulurken, AKOM da İstanbul için fırtına uyarısı verdi. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı aktarıldı. Paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin haritasında ise o tarihte İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte yurt genelinde hava durumu…

Giriş Tarihi: 07.01.2026 20:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde 63 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğru Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor. Çarşamba gece saatlerinden itibaren kent genelinde yağış geçişlerinin görülmesi, Perşembe sabahından itibaren ise lodosun şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Fırtına şeklinde esecek lodosun saatteki hızının 60-90 kilometreye çıkması bekleniyor.

Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 8-10 derece düşerek mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak arasında ise mevcim normallerin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÜLKENİN BATISINDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir'in güney ve batısı, Çanakkale ve İzmir'de, 08.01.2026 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Manisa, Aydın, Bursa'nın güneyi, Kütahya'nın batısı ve Muğla'da, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Genel olarak akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi beklenen yağışların; Antalya'nın doğusu Ve Konya'nın güneyinde gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 1600 metre rakımın üzerindeki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KESKİN BİR HAVA DEĞİŞİMİ: KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUKLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son paylaştığı hava tahmin raporlarına göre, Türkiye önümüzdeki beş gün içinde keskin bir hava değişimi yaşayacak. Perşembe günü bahardan kalma sıcaklıklarla başlayacak olan süreç, hafta sonundan itibaren yerini dondurucu soğuklara ve yoğun kar yağışına bırakacak.

8 OCAK PERŞEMBE

8 Ocak Perşembe günü ülke genelinde ılık bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıklar yer yer 18-20°C derecelere kadar yükselecek. Güney kesimlerde ve Ege kıyılarında sağanak yağış görülürken, Doğu Anadolu'nun en yüksek kesimleri dışında kar yağışı beklenmiyor.

CUMA, CUMARTESİ

9 Ocak Cuma gününden itibaren batıdan gelen soğuk hava dalgası etkisini hissettirmeye başlayacak. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar hızla düşerken, yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşecek.

10 Ocak Cumartesi günü ise soğuma tüm yurda yayılacak; İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı etkisini artırırken, İstanbul ve çevresinde yağmurlu ve rüzgarlı bir hava hakim olacak.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR

Haftanın son günü olan 11 Ocak Pazar ve yeni haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi, kış koşullarının en ağır hissedildiği günler olacak. Kar yağışı bölgenin tamamında etkisini gösterirken, gece sıcaklıkları Doğu Anadolu'da -15°C seviyelerine kadar gerileyecek.

Karadeniz kıyı hattı boyunca yoğun yağışlar görülürken, Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı geçişleri bekleniyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında ise kuvvetli sağanak yağışlar ile birlikte fırtına uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nu batısı ile Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ:

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 15°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 12°C

Çok bulutlu,aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 15°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 11°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 7°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak, kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 5°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KAYSERİ -4°C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 4°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, güney kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

SİNOP 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 1°C

Parçalı bulutlu

KARS -17°C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN -10°C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN -9°C, 3°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR -11°C, 1°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu