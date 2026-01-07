İstanbul’a kar geri gelecek! Meteoroloji’den tam 63 ile ’sarı’ uyarı! Uyarılar peş peşe...

Meteoroloji, başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir kesiminde kuvvetli sağanak ve fırtınanın geldiğini belirterek tam 63 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülkenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı da vatandaşlara çığ tehlikesi konusunda uyarılarda bulunulurken, AKOM da İstanbul için fırtına uyarısı verdi. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı aktarıldı. Paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin haritasında ise o tarihte İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte yurt genelinde hava durumu…