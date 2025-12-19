Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporları ile beklenen kar yağışı...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporları ile beklenen kar yağışı...

Yeni yılın ilk günleri yaklaşırken, İstanbul'da kar yağışı beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte birçok kentte kar yağışı görülmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler, megakent için beklenen kar yağışına çevrildi.Meteorolojik veriler yakından izlenirken, uzman değerlendirmeleri İstanbul için tarihe işaret ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağışı ihtimali var mı? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 19.12.2025 06:15
Meteoroloji kaynaklarından paylaşılan güncel tahminler, İstanbul'da kar hazırlıklarını yeniden gündeme taşıdı. Aralık ayının sonuna yaklaşılırken hava sıcaklıklarında görülen ani düşüş, kar yağışı olasılığını artırıyor. Bu gelişmelerle birlikte İstanbullular, kentte karın ne zaman etkili olacağını merakla araştırıyor.Uzman meteorologlar kar yağışına ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken, belirli tarihler öne çıkıyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı hangi günlerde etkilli olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

PERŞEMBE VE CUMA: İÇ KESİMLERDE DONDURUCU SOĞUK

18 Aralık Perşembe ve 19 Aralık Cuma günlerinde Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. Karadeniz ve Ege kıyılarında sisli hava yer yer görülmeye devam ederken, iç kesimlerde ayaz kendini daha sert hissettiriyor

HAFTA SONU SON BAHAR HAVASI, ARDINDAN ZEMHERİ

20 Aralık Cumartesi günü yurt genelinde son kez güneşli ve görece ılık bir hava etkili olacak. Bu gün, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sakin bir hava bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İstanbul, 22 Aralık'ta başlayacak ve yaklaşık 40 gün sürecek Zemheri dönemi ile birlikte sert bir hava değişimine hazırlanıyor. Hafta boyunca kent genelinde etkili olan yoğun pus ve sis, yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmaya başladı.

Şu sıralar 17–18 derece seviyelerinde seyreden ılıman hava, Zemheri'nin etkisiyle birlikte kısa sürede 4–5 dereceye kadar gerileyecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuğun daha fazla hissedilmesi beklenirken, ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN? UZMAN İSİM YANITLADI!

Öte yandan, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cebeci, megakentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU!

