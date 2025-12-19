İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporları ile beklenen kar yağışı...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İstanbul, 22 Aralık'ta başlayacak ve yaklaşık 40 gün sürecek Zemheri dönemi ile birlikte sert bir hava değişimine hazırlanıyor. Hafta boyunca kent genelinde etkili olan yoğun pus ve sis, yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmaya başladı.

Şu sıralar 17–18 derece seviyelerinde seyreden ılıman hava, Zemheri'nin etkisiyle birlikte kısa sürede 4–5 dereceye kadar gerileyecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuğun daha fazla hissedilmesi beklenirken, ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.