İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporları ile beklenen kar yağışı...

Yeni yılın ilk günleri yaklaşırken, İstanbul'da kar yağışı beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte birçok kentte kar yağışı görülmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler, megakent için beklenen kar yağışına çevrildi.Meteorolojik veriler yakından izlenirken, uzman değerlendirmeleri İstanbul için tarihe işaret ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağışı ihtimali var mı? İşte merak edilen detaylar…