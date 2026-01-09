İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den hava durumu raporuyla kar yağışı için geri sayım!

İstanbul'da soğuk havanın yeniden etkisini artırmasıyla birlikte kar yağışı beklentisi tekrar gündeme geldi. Yılbaşı haftasında görülen karın ardından sıcaklıklar yükselse de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son değerlendirmeleri kış koşullarının yeniden hissedilebileceğine işaret ediyor. Sıcaklıkların düşmesi ve yağışların artması beklenirken, olası kar yağışının hangi tarihte etkili olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bekleniyor? İşte güncel hava durumu öngörüleri…