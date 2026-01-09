Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu raporuyla kar yağışı için geri sayım!

İstanbul'da soğuk havanın yeniden etkisini artırmasıyla birlikte kar yağışı beklentisi tekrar gündeme geldi. Yılbaşı haftasında görülen karın ardından sıcaklıklar yükselse de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son değerlendirmeleri kış koşullarının yeniden hissedilebileceğine işaret ediyor. Sıcaklıkların düşmesi ve yağışların artması beklenirken, olası kar yağışının hangi tarihte etkili olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bekleniyor? İşte güncel hava durumu öngörüleri…

Giriş Tarihi: 09.01.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:17
63 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde 63 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR KISA SÜRECEK!

Hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14–15 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Marmara genelinde sıcaklıkların 8–9 derece artacağı tahmin edilirken, bu geçici ısınmanın ardından yeniden kar yağışı ihtimali gündeme gelecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

