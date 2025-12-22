İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI? Meteoroloji o tarihi işaretledi! İstanbul’a yılbaşında kar yağacak mı?

Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'da kar yağışı ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi ve soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte bazı bölgelerde kar yağışları etkili olmaya başladı. Bu tablo sonrası dikkatler, megakentte beklenen hava koşullarına çevrildi.Meteoroloji verileri yakından takip edilirken, uzmanların değerlendirmeleri İstanbul için belirli tarihlere işaret ediyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağışı bekleniyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar…