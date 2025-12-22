İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI? Meteoroloji o tarihi işaretledi! İstanbul’a yılbaşında kar yağacak mı?

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haftanın ilk günlerinde Ege, Akdeniz ve Marmara'nın batısında yağmur ve yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. İç ve doğu bölgelerde ise parçalı bulutlu, sisli ve puslu bir hava hakim olacak.

Hafta ortasında batı kesimlerde yağışlar aralıklarla sürerken, yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve hafif kar ihtimali bulunuyor. İstanbul'da aralıklı yağmur, Ankara'da bulutlu ve sisli hava, İzmir'de ise zaman zaman kuvvetli sağanak bekleniyor. Hafta sonuna doğru yağışların azalmasıyla birlikte parçalı bulutlu hava daha etkili olacak.