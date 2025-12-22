Trend Galeri Trend Yaşam İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Meteoroloji o tarihi işaretledi! İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?

Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'da kar yağışı ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi ve soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte bazı bölgelerde kar yağışları etkili olmaya başladı. Bu tablo sonrası dikkatler, megakentte beklenen hava koşullarına çevrildi.Meteoroloji verileri yakından takip edilirken, uzmanların değerlendirmeleri İstanbul için belirli tarihlere işaret ediyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağışı bekleniyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:27
Meteorolojiden gelen son hava tahminleri, İstanbul'da kar beklentisini yeniden öne çıkardı. Aralık ayının son günlerine girilirken sıcaklıklardaki hızlı düşüş, kar ihtimalini güçlendirdi. Bu nedenle kentte yaşayanlar, kar yağışının ne zaman başlayacağını yakından takip ediyor.Uzmanların değerlendirmelerine göre bazı tarihler dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı için beklentiler artarken uzman isimlerden açıklamalar art arda geldi:

"2-3 GÜN ETKİLİ OLACAK..."

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un hafta başında yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirterek, "Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini artırıyor." dedi.

"KAR OLASILIĞI ARTTI"

Akdeniz'in kıyı bölgeleri ile Ege ve Güneydoğu hariç yıl başında Türkiye'de kar olasılığının arttığını dile getiren Şen, "Yıl başı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz." dedi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için kar yağışı ihtimaline dikkat çekti. Küresel tahmin modellerine göre ayın 28'inden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşüreceğini belirten Adil Tek, 29 ve 30 Aralık'ta yağışların kar şeklinde görülebileceğini, kar yağışının 1 ve 2 Ocak'a kadar devam edebileceğini söyledi. Tek, bu sürecin yaklaşık 4-5 gün süreceğini vurgularken, günler yaklaştıkça tahminlerin daha da netleşeceğini ifade etti.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için ayın sonuna doğru kar ihtimalinin arttığını belirtiyor. Bazı atmosfer modelleri kar yağışını öngörürken, bazıları henüz desteklemiyor. GFS modeline göre, 28 Aralık itibarıyla kuzeyden gelen soğuk hava İstanbul ve Marmara genelinde etkili olacak.
Bu süreçte önce yağmur, 29–30 Aralık'tan itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Karın 30 Aralık ile 1–2 Ocak arasında etkisini sürdürmesi, ardından sistemin zayıflaması öngörülüyor. Yaklaşık 4–5 gün sürecek bu yağışlı dönemin ardından sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.
Uzmanlar, bu kar yağışının kışın çok sert geçeceği anlamına gelmediğini, genel olarak mevsimin ortalamanın üzerinde sıcak ve kurak seyredeceğini vurguluyor.
İSTANBUL İÇİN OCAK AYINA DİKKAT!

Öte yandan, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cebeci, megakentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haftanın ilk günlerinde Ege, Akdeniz ve Marmara'nın batısında yağmur ve yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. İç ve doğu bölgelerde ise parçalı bulutlu, sisli ve puslu bir hava hakim olacak.

Hafta ortasında batı kesimlerde yağışlar aralıklarla sürerken, yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve hafif kar ihtimali bulunuyor. İstanbul'da aralıklı yağmur, Ankara'da bulutlu ve sisli hava, İzmir'de ise zaman zaman kuvvetli sağanak bekleniyor. Hafta sonuna doğru yağışların azalmasıyla birlikte parçalı bulutlu hava daha etkili olacak.