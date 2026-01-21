İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Megakent için Meteoroloji’den hava durumu raporu!

Hava durumu gelişmelerine göre Türkiye, dondurucu soğukların ardından Orta Akdeniz kaynaklı yağışların etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri, sıcaklıklarda artış yaşanacağını ancak bu yükselişle birlikte kuvvetli sağanak, fırtına ve çığ riskinin de görüleceğini ortaya koyuyor.Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları için turuncu ve sarı kodlu uyarılar yapılırken, 43 il için peş peşe uyarı verildi. Hava durumu raporuyla il İstanbul'a kar yağışı geri dönecek mi merak ediliyor. İşte detaylar…