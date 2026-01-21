Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Megakent için Meteoroloji'den hava durumu raporu!

Hava durumu gelişmelerine göre Türkiye, dondurucu soğukların ardından Orta Akdeniz kaynaklı yağışların etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri, sıcaklıklarda artış yaşanacağını ancak bu yükselişle birlikte kuvvetli sağanak, fırtına ve çığ riskinin de görüleceğini ortaya koyuyor.Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları için turuncu ve sarı kodlu uyarılar yapılırken, 43 il için peş peşe uyarı verildi. Hava durumu raporuyla il İstanbul'a kar yağışı geri dönecek mi merak ediliyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.01.2026 12:32
Yurt genelinde etkisini artırması beklenen soğuk ve yağışlı hava, İstanbul'da kar ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde kentin bazı bölgelerinde etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran kar yağışının ardından, gözler yeniden megakente çevrildi.Meteoroloji'nin güncel tahminleri ve AKOM'dan yapılan uyarılar, önümüzdeki günlerde İstanbul'da yeniden kar yağışı görülüp görülmeyeceğinin yakından takip edildiğini gösteriyor.

O GÜNLER KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Yeni bir hava kütlesi, bugün itibarıyla Trakya ve Kıyı Ege üzerinden yurda giriş yapıyor. Perşembe günü yağışların etkisini artırarak Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine yayılması bekleniyor.

Özellikle Antalya ve çevresinde yağışların kuvvetli, yer yer çok şiddetli olacağı öngörülürken; cuma ve cumartesi günleri boyunca da ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

43 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI: İŞTE O İLLER

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya. Ege bölgesinde İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar illerinde etkili olacak.

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI "SARI KODLU" UYARI

Fırtına uyarısı özellikle Ege kıyıları için "sarı kod" ile verildi. Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 50-70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtınalara neden olması bekleniyor. Aydın, İzmir ve Muğla illerinde etkili olacak bu rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ tehlikesi ciddi bir risk oluşturuyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Kentte hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren yükseliş eğilimine girmesi ve hafta sonuna doğru 13°C'ye kadar çıkması, yağışların yağmur şeklinde görülmesine neden olacak. Kuvvetli sağanaklar etkili olsa da sıcaklık değerleri kar için gerekli seviyelerin üzerinde seyredeceğinden, İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar ihtimali zayıf görünüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

