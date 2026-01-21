İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Megakent için Meteoroloji’den hava durumu raporu!

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI "SARI KODLU" UYARI

Fırtına uyarısı özellikle Ege kıyıları için "sarı kod" ile verildi. Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 50-70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtınalara neden olması bekleniyor. Aydın, İzmir ve Muğla illerinde etkili olacak bu rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ tehlikesi ciddi bir risk oluşturuyor.