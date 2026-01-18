İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji kar yağışı için o tarihi işaret etti!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Artvin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde de zaman zaman yoğun kar görülebileceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve pus olaylarının etkili olması bekleniyor.