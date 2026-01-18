İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji kar yağışı için o tarihi işaret etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra valilikler ve AKOM'dan art arda açıklamalar geldi. Yurdun birçok noktasında kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başlarken, İstanbul için de kar saatine ilişkin uyarı yapıldı. Kentte kar ve karla karışık yağmurun tekrar görüleceği, hava sıcaklıklarının ise 3 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Yetkililer ayrıca pek çok il için yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte il il son hava durumu gelişmeleri…