Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji kar yağışı için o tarihi işaret etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra valilikler ve AKOM'dan art arda açıklamalar geldi. Yurdun birçok noktasında kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başlarken, İstanbul için de kar saatine ilişkin uyarı yapıldı. Kentte kar ve karla karışık yağmurun tekrar görüleceği, hava sıcaklıklarının ise 3 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Yetkililer ayrıca pek çok il için yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte il il son hava durumu gelişmeleri…

İstanbul'da kar yağışının yeniden etkili olacağı tarih netleşti. 2025'in son günlerinden itibaren aralıklarla görülen kar, kısa bir aranın ardından tekrar megakente dönüyor. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporu...

KAR VE SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Birçok bölgede yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Kırklareli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de yağış beklenirken; Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat da yağış alan iller arasında yer alıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Artvin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde de zaman zaman yoğun kar görülebileceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve pus olaylarının etkili olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Tahminlere göre 18 Ocak Pazar günü, soğuk hava dalgasının geçişi hissedilecek. Gün boyunca yağmur ağırlıklı bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren yağışın karla karışık yağmura dönmesi, yer yer kısa süreli kar geçişlerinin görülmesi olası. Özellikle yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluşabileceği belirtiliyor.

19 Ocak Pazartesi ise kar ihtimalinin en yüksek olduğu gün olarak öne çıkıyor. Gece yarısından öğle saatlerine kadar olan zaman diliminde, İstanbul'un yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışının etkili olabileceği, yer yer 1 ila 3 santimetre arasında birikim görülebileceği değerlendiriliyor. Bu saatlerde ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine dikkat çekiliyor.

20 Ocak Salı günü ise yağışların etkisini kaybetmesi, buna karşın soğuk havanın kent genelinde hissedilmeye devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da kar beklentisi kısa süreli olsa da, önümüzdeki günlerde kış koşullarının yeniden kendini hissettireceği öngörülüyor.