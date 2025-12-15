Trend
SON DAKİKA: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim o tarihi işaret etti: 18 il beyaza bürünecek
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; yeni haftada hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde azalması bekleniyor. Bununla birlikte birçok ilde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan aralık ayının gelmesiyle "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni yılı işaret ederek tarih verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:53