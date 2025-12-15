Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim o tarihi işaret etti: 18 il beyaza bürünecek

SON DAKİKA: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim o tarihi işaret etti: 18 il beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; yeni haftada hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde azalması bekleniyor. Bununla birlikte birçok ilde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan aralık ayının gelmesiyle "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni yılı işaret ederek tarih verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:53
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayımladı.

Rapora göre; sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Diğer yerlerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun doğu kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

MGM'nin yayınladığı rapora göre; bugün Bolu, Kastamonu, Yozgat, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane,

Erzincan ve Tunceli'nin aralarında bulunduğu birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

Salı günü ise şu illerde kar yağışı bekleniyor...

Bolu, Kastamonu, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri,

Sivas, Tokat, Amasya, Gümüşhane, Bayburt,

Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Artvin, Van.

İşte pazartesi ve salı günlerine ait haritalı hava durumu raporu

15 Aralık Pazartesi

16 Aralık Salı

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! UZMAN İSİM O TARİHİ İŞARET ETTİ

Öte yandan Aralık ayının ilk günleri geride kalırken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Megakente kar yağışı için tarih veren Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur." dedi.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Az bulutlu