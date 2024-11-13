İstanbul’da akıl almaz olay: Her geçişinde kapısına tükürüyor

İlginç olay İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. Üst kat komşusu Cengiz A. ile tartışma yaşayan Servet D, daha sonra kapısının önünü gören ve kendine ait olan güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, komşusu Cengiz A'nın farklı zamanlarda birçok kez kapısının önünden geçerken kapısına ve çevresine tükürdüğünü gördü.