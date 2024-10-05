İstanbul’da cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye acılı ailesi babası Hasan Uzuner ile küçük kardeşi Efe Uzuner ve diğer ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze Camiye getirildiğinde baba Hasan Uzuner benim balımdan ne istediniz kızım sana nasıl kıydılar diyerek feryat etti.