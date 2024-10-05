İstanbul'da cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Fatih'te surlarda cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İkbal Uzuner'in cenazesinde Baba Balım sana nasıl kıydılar diye feryat ederken kardeşi "Benim ablamdan ne istediler" diye gözyaşlarına boğuldu. 19 yaşındaki Ayşenur Halil, Gaziosmanpaşa'da kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Ayşenur Halil'in annesi, abisi ve aile üyeleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 05.10.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 15:46