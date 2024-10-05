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İstanbul'da cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da Fatih'te surlarda cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İkbal Uzuner'in cenazesinde Baba Balım sana nasıl kıydılar diye feryat ederken kardeşi "Benim ablamdan ne istediler" diye gözyaşlarına boğuldu. 19 yaşındaki Ayşenur Halil, Gaziosmanpaşa'da kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Ayşenur Halil'in annesi, abisi ve aile üyeleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 05.10.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 15:46
İstanbul’da cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı olan Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik, ardından Fatih'teki kız arkadaşı olan İkbal Uzuner ile birlikte surlara çıktı.

İstanbul’da cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

Çelik, burada Uzuner'i de vahşice katletmiş ve ardından surlardan atlayarak intihar etmişti. Fatih'teki surlarda öldürülen İkbal Uzuner için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul’da cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye acılı ailesi babası Hasan Uzuner ile küçük kardeşi Efe Uzuner ve diğer ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze Camiye getirildiğinde baba Hasan Uzuner benim balımdan ne istediniz kızım sana nasıl kıydılar diyerek feryat etti.

İstanbul’da cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze musalla taşına konulduğunda ise küçük kardeşi Efe "Benim ablamdan ne istediler. Benim ablamı verin bana diyerek tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul’da cani Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

Küçük çocuğun feryatları cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.

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