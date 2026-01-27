İSTANBUL'DA DEV KESİNTİ! 22 ilçede elektrikler gidecek! 10 saat sürecek (28 Ocak BEDAŞ kesinti listesi)

İstanbul'da şebeke bakım çalışmaları devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan son açıklamaya göre, yarın (28 Ocak Çarşamba) İstanbul'un birçok ilçesinde uzun süreli kesintiler yaşanacak. Bazı mahallelerde kesinti süresinin 10 saate kadar çıkması bekleniyor.