Trend
Galeri
Trend Yaşam
İSTANBUL'DA DEV KESİNTİ! 22 ilçede elektrikler gidecek! 10 saat sürecek (28 Ocak BEDAŞ kesinti listesi)
İSTANBUL'DA DEV KESİNTİ! 22 ilçede elektrikler gidecek! 10 saat sürecek (28 Ocak BEDAŞ kesinti listesi)
İstanbul Avrupa yakasında yaşayanlar dikkat! BEDAŞ, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü için devasa bir bakım ve onarım operasyonu başlattı. Tam 22 ilçeyi kapsayan kesintilerde bazı mahalleler 10 saat boyunca karanlıkta kalacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe, sokak sokak 28 Ocak İstanbul elektrik kesintisi listesi…
Giriş Tarihi: 27.01.2026 15:17