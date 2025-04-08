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İstanbul'da film gibi olay! Yıllarca dedesi zannetti gerçek bambaşka çıktı! Hemen mahkemeye koştu
İstanbul'da film gibi olay! Yıllarca dedesi zannetti gerçek bambaşka çıktı! Hemen mahkemeye koştu
İstanbul'da yaşayan Aycan İmre, kendisine ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf eden Enver Türkmen'in nüfusuna geçebilmek için hukuk mücadelesi sürdürüyor. İmre'nin feth-i kabir talebi mahkeme tarafından değerlendirilirken, Türkmen'in mezarı tahrip edildi. Mezarın içinden Türkmen'in kemiklerinin alınıp alınmadığının tespiti için yeniden dava açan İmre, hem babalık davasında hukuk mücadelesini devam ettiriyor, hem de mezarı tahrip edenlerin bulunmasını bekliyor.
Giriş Tarihi: 08.04.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 21:44