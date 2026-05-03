İstanbul’da kan donduran olay! Gelinini vurup camda sigarasını yaktı: ‘Tartıştık silahımı alıp ateş ettim’

İstanbul Şişli'de 58 yaşındaki Menekşe K. aynı evde yaşadığı 2 torunun da annesi olan gelini 25 yaşındaki Burçin Şahin'i silahla vurup öldürdü. Cani kaynana olayın ardından cama çıkıp sigara yaktı. Gözaltına alınan Menekşe K.'nin ilk beyanı kan dondurdu. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 03.05.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 11:05
Olay, dün saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.'nın 'hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

KAYNANA DEHŞET SAÇTI

Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'e ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 adet boş kovan buldu.

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.'yi olay yerinde ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"TARTIŞTIK BENDE SİLAHIMI ALIP ATEŞ ETTİM"

Gözaltına alındığı anlara dair görüntülerin ortaya çıktığı Menekşe K.'nın ilk beyanında; "Oğlum hırsızlık suçundan cezaevinde. Oğlumun eşi olan gelinim ile aynı evde yaşıyoruz. Aramızda tartışma çıktı. Bende silahımı alıp ateş ettim" dediği öne sürüldü.

GELİNİNİ BAŞINDAN VURMUŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin'in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

'NAMUS MESELESİ' DEMİŞ

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.'nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

'ÇOCUKLARIN VAR UTANMIYOR MUSUN'

Menekşe K.'nin ifadesinin devamında, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun" dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık.

"DOLAPTA DURAN SİLAHI ALDIM VE ATEŞ ETTİM"

'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.'yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi.

