İstanbul’da kar yağışı başladı! Meteoroloji’den 41 il için sarı kodlu hava durumu uyarı: Kuvvetli kar yağışı...

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz bölümü ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı