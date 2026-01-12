İstanbul’da kar yağışı başladı! Meteoroloji’den 41 il için sarı kodlu hava durumu uyarı: Kuvvetli kar yağışı...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt ile akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
RİZE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.