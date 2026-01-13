Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli kar yağışıyla birlikte megakentin bazı noktaları beyaza büründü. "İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?" sorusunun yanıtı merak edilirken, yayınlanan yeni hava durumu raporunda 30 il için sarı kodlu alarm verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.01.2026 08:46
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

Buna göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

30 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan "MeteoUyarı" Sistemi'nde, 30 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

Bingöl
Diyarbakır
Erzurum

Gümüşhane
Hatay
Konya

Muş
Niğde
Rize

Siirt
Tokat
Tunceli

Bitlis
Erzincan
Giresun

Hakkari
Kayseri
Mardin

Nevşehir
Ordu
Samsun

Sivas
Trabzon
Yozgat

Aksaray
Karaman
Şırnak

Bayburt
Batman
Osmaniye

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kutahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin ilk saatlerde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgede kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısında hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı