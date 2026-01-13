İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den 30 il için sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli kar yağışıyla birlikte megakentin bazı noktaları beyaza büründü. "İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?" sorusunun yanıtı merak edilirken, yayınlanan yeni hava durumu raporunda 30 il için sarı kodlu alarm verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...