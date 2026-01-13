İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den 30 il için sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgede kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu