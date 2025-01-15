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İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verildi! Havalar birden soğuyacak, ortalık buz kesecek

Meteoroloji kaynaklarından İstanbul dahil birçok il için son dakika açıklaması yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bunun yanında Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini ve sıcaklıkların 4-8 derece civarında seyredeceğini açıkladı. Öte yandan uzmanlardan İstanbul'da gerçekleşecek kar yağışı için yeni tarih verildi. Hava sıcaklıklarının birden düşeceğini vurgu yapan uzmanlar ortalığın buz keseceğini ifade etti. Peki İstanbul'a yılın ilk karı ne zaman düşecek? İstanbul'a kar yağacak mı? İzlanda soğukları ne zaman başlayacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...