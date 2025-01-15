Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verildi! Havalar birden soğuyacak, ortalık buz kesecek

İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verildi! Havalar birden soğuyacak, ortalık buz kesecek

Meteoroloji kaynaklarından İstanbul dahil birçok il için son dakika açıklaması yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bunun yanında Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini ve sıcaklıkların 4-8 derece civarında seyredeceğini açıkladı. Öte yandan uzmanlardan İstanbul'da gerçekleşecek kar yağışı için yeni tarih verildi. Hava sıcaklıklarının birden düşeceğini vurgu yapan uzmanlar ortalığın buz keseceğini ifade etti. Peki İstanbul'a yılın ilk karı ne zaman düşecek? İstanbul'a kar yağacak mı? İzlanda soğukları ne zaman başlayacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2025 18:55 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 18:55
İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih verildi! Havalar birden soğuyacak, ortalık buz kesecek

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara İzmir dahil çok sayıda il için kritik uyarı yapıldı. Havaların soğuyacağını ifade eden meteoroloji kaynakları İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen kar yağışı için yeni tarihi verdi. İşte hava durumu ve kar yağışıyla ilgili il il tüm detaylar...

İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih verildi! Havalar birden soğuyacak, ortalık buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih verildi! Havalar birden soğuyacak, ortalık buz kesecek


Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih verildi! Havalar birden soğuyacak, ortalık buz kesecek

Hava sıcaklığının Trakya'da mevsim normallerinin 2-4 derece altında, yurdun kuzey kıyılarında normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih verildi! Havalar birden soğuyacak, ortalık buz kesecek

BALKANLARDAN GELEN YENİ KAR DALGASI İSTANBUL'A YAKLAŞTI

Edirne üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve Balkanlardan geldiği belirtilen kar yağışı, 2 gün önce etkili olan kar dalgasının ardından ikinci kez bölgeyi etkisi altına aldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış, özellikle Malkara ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde caddeler ve sokaklar karla kaplanırken, işe gitmek isteyen vatandaşlar zorlu şartlarla karşılaştı.

Sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan sürücüler, zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar yürüyerek işlerine ulaşmaya çalıştı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

SON DAKİKA SON DAKİKA