İstanbul’da kar yağışı ne zaman kadar sürecek? 41 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji hava tahmini...

İstanbul'da soğuk havanın yeniden etkisini artırmasıyla birlikte kış şartları bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan son değerlendirmeler, soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde kendini hissettireceğine işaret ediyor.Öte yandan yeni güne ilişkin yayımlanan hava durumu raporunda 41 il için sarı kodlu uyarı verilirken; sıcaklıklarda düşüş, yağışlarda ise artış bekleniyor.Peki, İstanbul'da kar yağışı sürecek mi, kaç gün etkili olacak? İşte güncel hava durumu tahminleri…