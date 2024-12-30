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İstanbul'da şoke eden görüntüler: Önce aracına çarptılar sonra darbettiler! İşte o anlar
İstanbul'da şoke eden görüntüler: Önce aracına çarptılar sonra darbettiler! İşte o anlar
İstanbul-Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün durduramadığı hafif ticari araç, önündeki otomobile çarptı. Kazanın ardından araçtan inen 4 kişinin darbettiği sürücü bir süre sonra geri dönerek elindeki sopayı aracın ön camına sapladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, küfür ve tehditlerde bulunan saldırgan kaçarak uzaklaştı.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:05