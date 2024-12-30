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İstanbul'da şoke eden görüntüler: Önce aracına çarptılar sonra darbettiler! İşte o anlar

İstanbul-Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün durduramadığı hafif ticari araç, önündeki otomobile çarptı. Kazanın ardından araçtan inen 4 kişinin darbettiği sürücü bir süre sonra geri dönerek elindeki sopayı aracın ön camına sapladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, küfür ve tehditlerde bulunan saldırgan kaçarak uzaklaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:05
İstanbul’da şoke eden görüntüler: Önce aracına çarptılar sonra darbettiler! İşte o anlar

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki otomobile çarptı.

İstanbul’da şoke eden görüntüler: Önce aracına çarptılar sonra darbettiler! İşte o anlar

Kazanın ardından araçtan inen 4 kişi, kendisine çarpan aracın sürücüsünü sokak ortasında darbetti.

İstanbul’da şoke eden görüntüler: Önce aracına çarptılar sonra darbettiler! İşte o anlar

DARBEDİLEN SÜRÜCÜ CAMA SOPA SAPLADI

Saldırganların elinden kurtulan sürücü, bir süre sonra sopa alarak olay yerine geri geldi. Kendisini darbeden 4 kişinin indiği aracı hedef alan sürücü, sopayı cama sapladı.

İstanbul’da şoke eden görüntüler: Önce aracına çarptılar sonra darbettiler! İşte o anlar

Ardından uzaklaşan sürücü, küfür ve hakaretler ederek tehditte bulundu. Mahallelinin ayağa kalktığı o kavgayı bir mahalleli cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul’da şoke eden görüntüler: Önce aracına çarptılar sonra darbettiler! İşte o anlar

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kovalamaca sonucu uzaklaşan sürücü daha sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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