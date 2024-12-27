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İstanbul’da yakalanan goril buraya götürülecekti: Tayland’daki çiftlikte inanılmaz manzara!
İstanbul’da yakalanan goril buraya götürülecekti: Tayland’daki çiftlikte inanılmaz manzara!
Tayland polisi, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusunun şüpheli kaçakçısına baskın düzenledi. Çiftlikteki manzara ise ekipleri şaşkına çevirdi. Operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu öğrenildi…
Giriş Tarihi: 27.12.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:23