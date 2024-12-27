İstanbul’da yakalanan goril buraya götürülecekti: Tayland’daki çiftlikte inanılmaz manzara!

Polis, kaçakçılık yapıldığı şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletinde bir çiftliğe baskın düzenledi. Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri Watcharin Phusit yaptığı açıklamada, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu söyledi.