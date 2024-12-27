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İstanbul’da yakalanan goril buraya götürülecekti: Tayland’daki çiftlikte inanılmaz manzara!

Tayland polisi, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusunun şüpheli kaçakçısına baskın düzenledi. Çiftlikteki manzara ise ekipleri şaşkına çevirdi. Operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu öğrenildi…

İHA
Giriş Tarihi: 27.12.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:23
İstanbul’da yakalanan goril buraya götürülecekti: Tayland’daki çiftlikte inanılmaz manzara!

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye üzerinden Bangkok'a gönderilmek üzere Nijerya'dan yola çıkan goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi harekete geçti.

İstanbul’da yakalanan goril buraya götürülecekti: Tayland’daki çiftlikte inanılmaz manzara!

Polis, kaçakçılık yapıldığı şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletinde bir çiftliğe baskın düzenledi. Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri Watcharin Phusit yaptığı açıklamada, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu söyledi.

İstanbul’da yakalanan goril buraya götürülecekti: Tayland’daki çiftlikte inanılmaz manzara!

Çiftliğin hayvan ticareti için gerekli lisansa sahip olduğunu ifade eden Phusit, çiftlikteki hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığına ilişkin ise inceleme başlatıldığını kaydetti.

İstanbul’da yakalanan goril buraya götürülecekti: Tayland’daki çiftlikte inanılmaz manzara!

Phusit, ayrıca İstanbul'da ele geçirilen gorilin bulunduğu kolinin evraklarda "50 tavşan taşıdığı" şeklinde beyan edildiğini belirtti. Çiftlik sahibi de ifadesinde hayvan ticaretiyle uğraştığını ve gerekli izinlerinin bulunduğunu öne sürdü.

İstanbul’da yakalanan goril buraya götürülecekti: Tayland’daki çiftlikte inanılmaz manzara!

Tayland Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi Genel Müdürü Atthaphon Charoenchansa ise yaptığı açıklamada, Tayland'a gönderilmesi planlanan gorilin, buradan başka bir ülkeye kaçırılmasının hedeflendiğini tespit ettiklerini ifade etti.

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