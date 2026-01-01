İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması: İşte 2 Ocak Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler

Son dakika haberleri... İstanbul'da yeni yılın ilk gününe vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. Megakent İstanbul'da Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan ve Bağcılar ilçeleri başta olmak üzere pek çok ilçede kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının ardından milyonlarca öğrenci ve veli "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Düzce, Konya, Kahramanmaraş, Ordu gibi yurdun birçok şehrinden kar tatili haberleri geldi. Peki İstabul'da yarın okul var mı? 2 Ocak Cuma 2026 günü okullar açık mı? İşte detaylar...