Trend Galeri Trend Yaşam İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması: İşte 2 Ocak Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler

Son dakika haberleri... İstanbul'da yeni yılın ilk gününe vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. Megakent İstanbul'da Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan ve Bağcılar ilçeleri başta olmak üzere pek çok ilçede kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının ardından milyonlarca öğrenci ve veli "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Düzce, Konya, Kahramanmaraş, Ordu gibi yurdun birçok şehrinden kar tatili haberleri geldi. Peki İstabul'da yarın okul var mı? 2 Ocak Cuma 2026 günü okullar açık mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2026 19:18 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 19:25
Son dakika haberleri... Türkiye yeni yılın ilk günlerini yoğun kar yağışı, tipi ve şiddetli soğukların etkisi altında geçiriyor. Özellikle Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yurdun doğusundan batısına kadar pek çok noktada hayatı durma noktasına getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ve valilikler buzlanma ve don riskine karşı peş peşe uyarılar yayınlarken, milyonlarca öğrenci ve veli ise "Yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma 2026 okul var mı? sorularına yanıt arıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve İstanbul'un doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

METEOROLOJİ UYARDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile yarın Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır

YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'A KAR SÜRPRİZİ

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağış, kısa sürede yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kentte; Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan ve Bağcılar başta olmak üzere birçok ilçe beyaza büründü.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da kar yağışının etkili olması üzerine gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Veliler ve öğrenciler 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak etti.

2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı? sorusuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimize eklenecektir.

İŞTE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İL VE İLÇELER LİSTESİ

Olumsuz hava koşullar nedeniyle birçok ilde okulların 2 Ocak Cuma günü tatil edildi. Valilikler peşe peşe kar tatili duyurusu yaptı.

AĞRI

Ağrı Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü tahmin ve erken uyarı merkezince 2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. 2 Ocak günü olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler. Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da, buzlanma ve don sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda aksamaların dikkate alındığı aktarılan açıklamada, "2 Ocak Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokulda devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 3 gün ara verilmişti.

SİNOP

Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Buzlanma riskine karşı önleyici tedbir olarak eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda önleyici tedbir olarak kent merkezi, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir."

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar yarın da tatil edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

KARS

Kars Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi sebebiyle eğitim öğretime yarın 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.

Kars Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin devam edeceğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim merkezlerinde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aştığı belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltmasının beklendiği, ancak gece saat 24.00'ten cuma sabahı 06.00'ya kadar yeniden ve yoğun şekilde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergâhlarında çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu, hava sıcaklıklarının eksi 10 derecenin altına düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından ilave riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dâhil) 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri, 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacağı açıklandı.

NİĞDE

Niğde Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının özellikle ilin yüksek kesimlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, aşırı don ve gizli buzlanma hadiselerinin görülebileceği, bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi. Oluşabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Ayrıca eğitime ara verilen gün boyunca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AMASYA

Amasya'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İl genelindeki resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri yer verildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.

BOLU

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 2 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir."

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversite dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

MUŞ

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 gündür etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riskinin oluşmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda, 2 Ocak Cuma günü Muş genelinde üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

SİİRT

Siirt Valiliği, kent geneli okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 2 Ocak 2026 Cuma günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, ayrıca kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün ve yarın yoğun buzlanma riski bulunduğu; bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerimizin güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BATMAN

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi. Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı açıklandı. Valilik açıklamasında ayrıca, vatandaşların buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunulurken, valiliğin resmi hesapları dışında hazırlanan görsellerle yapılan sahte paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İki günden beri aralıksız devam eden kar yağışının etkilerinin aşırı don ve buzlanma şeklinde olacağı yönündeki meteorolojik veriler doğrultusunda öğrencilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın servis ve taşımalı eğitim kapsamında yollarda ya da yaya olarak buzlu zeminde can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla; 02.01.2026 Cuma günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle daha ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personellerimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerimiz de aynı gün idar izinli sayılacaklardır" denildi.

KANDIRA-KOCAELİ

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle cuma günü ilçemizde bulunan tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.