İstanbul’dan kar manzaraları! Megakentin yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü İstanbul'da, dün akşam saatlerinde etkili olan yağış birçok ilçede kara dönüştü. İlerleyen saatlerde şiddetini artıran kar, yüksek bölgelerde beyaz örtü oluşturdu. Anadolu Yakası'nda Beykoz Kavacık-Riva yolunda yoğun yağış nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan sürücüler araçlarını kurtarmaya çalışırken, ilerleyemeyen bazı sürücüler ise geri döndü. KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi'nde de kartpostallık görüntüler oluştu. Lapa lapa kar yağan tepeye gelen bazı vatandaşlar, kar topu oynayıp fotoğraf çekti. Çekmeköy'de de yağışın etkisiyle yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Avrupa Yakası'nda da yoğun kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü ve Esenyurt'ta yollarda kar örtüsü oluştu. AYDOS ORMANI'NDAKİ KAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu Aydos Ormanı, dronla havadan görüntülendi. Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü kentte kar yağışı etkili oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artıran kar, yüksek bölgeleri beyaza büründürdü. Pendik'teki Aydos Ormanı'nda kar manzarası, sabah dronla havadan görüntülendi. İSTANBUL'DAN KAR MANZARALARI