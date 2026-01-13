Trend Galeri Trend Yaşam İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul'da soğuk havanın yeniden etkisini artırmasıyla birlikte kış şartları bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan son değerlendirmeler, soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde kendini hissettireceğine işaret ediyor.Öte yandan yeni güne ilişkin yayımlanan hava durumu raporunda 41 il için sarı kodlu uyarı verilirken; sıcaklıklarda düşüş, yağışlarda ise artış bekleniyor.Peki, İstanbul'da kar yağışı sürecek mi, kaç gün etkili olacak? İşte güncel hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 13.01.2026 21:43
İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

Yurt genelinde etkisini artırması beklenen soğuk ve yağışlı hava sistemi, İstanbul'da kış koşullarını yeniden gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından gözler yeniden megakente çevrildi. Öte yandan yeni güne ilişkin yayımlanan hava durumu raporunda 42 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı sürecek mi, ne kadar süre etkili olacak? İşte güncel hava durumu değerlendirmeleri…

İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI!

İstanbul Valiliği, kentte hafta içinde hava durumunun nasıl olacağına ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada kar yağışının yarın da devam edeceği, ancak sonraki günlerde yağışların sona ereceği belirtildi.

Açıklamada şunlar denildi:

"İlimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmekte olup, gün boyu 2°C / 5°C beklenmektedir.

İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir."

İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

"Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir" denilen açıklamada önümüzdeki 4 gün hava tahminleri için şu bilgiler paylaşıldı:

•13 Ocak Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C ile 4°C.

•14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3°C ile 10°C.

•15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 8°C ile 12°C.

•16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7°C ile 12°C olarak tahmin edilmektedir.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

41 İLDE SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?
İstanbullular dikkat! Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı! İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek?