Trend Galeri Trend Yaşam İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

TÜİK, Türkiye'nin en güncel göç haritasını paylaştı, rakamlar baştan aşağı yenilendi! Ülkeye gelenlerin sayısı yüzde 25 artarken, en çok göç alınan ülke ve yaş gruplarında ezber bozan değişimler yaşandı. İşte İstanbul'un başı çektiği o çarpıcı raporun detayları...

Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 11:22
İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

TÜİK, Türkiye'nin en güncel göç haritasını gözler önüne seren çarpıcı verileri paylaştı. Gelenler, gidenler, yaş grubu istatistikleri ve şehir tercihleri başta olmak üzere tüm istatistikler baştan aşağı yenilendi. İşte 2025 yılının resmi göç raporu ışığında Türkiye'nin en fazla göç aldığı ülke ve diğer detaylar.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Türkiye'ye Göç Dalgası Yüzde 25 Arttı

Yurt dışından Türkiye'ye yönelen göç hareketliliğinde gözle görülür bir tırmanış yaşandı.

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,2 gibi ciddi bir oranda artarak 393 bin 829 kişiye ulaştı.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Bu hareketliliğin cinsiyet dağılımına bakıldığında erkeklerin oranı yüzde 56,6, kadınların oranı ise yüzde 43,4 olarak kayıtlara geçti.

Ülkeye gelenlerin 91 bin 952'sini gurbetten dönen Türk vatandaşları oluştururken, asıl büyük çoğunluğu 301 bin 877 kişiyle yabancı uyruklular oluşturdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Gidenlerin Sayısında Düşüş Var

Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin cephesinde ise tam tersi bir seyir hakim.

Yurt dışına giden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216'ya geriledi.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Giden nüfusun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini kadınlar oluştururken, pasaport detayları da dikkat çekti.

Yurt dışına yelken açanların 155 bin 119'unun Türk vatandaşı, 248 bin 97'sinin ise yabancı uyruklu olduğu açıklandı.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Göçün Yaşı Gençleşti: Bavulunu Toplayan O Yaş Grubu Oldu

İstatistiklerin en dikkat çekici kısımlarından biri de yaş grupları oldu. Hem gelenlerin hem de gidenlerin ezici çoğunluğu genç nüfustan oluşuyor.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Türkiye'ye ayak basanların yaş analizi yapıldığında, zirvede yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubunun yer aldığı görüldü. Bu dinamik grubu yüzde 13,7 ile 25-29 ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş aralığı takip etti.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Türkiye'den gitmeyi tercih edenlerde ise liderlik kıl payıyla değişti.

En fazla göç veren grup yüzde 14,3 ile 25-29 yaş aralığı olurken, onları yüzde 12,5 ile 20-24 ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu izledi.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Hem Giriş Hem Çıkış Kapısı Yine Aynı Şehir

Göç denilince Türkiye'de megakent İstanbul yine tüm dengeleri tek başına değiştirdi.

Türkiye'ye gelenlerin yüzde 42,2'si doğrudan İstanbul'u tercih etti.

İstanbul'un ardından cazibe merkezi olan diğer şehirler sırasıyla yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa oldu.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Madalyonun diğer yüzünde ise İstanbul en çok göç veren şehir unvanını da korudu.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Gidenlerin yüzde 35,4'ü İstanbul'dan ayrılırken, listede yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 4,3 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir yer aldı.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Zirve El Değiştirdi: İşte En Çok Göç Aldığımız Ülke

Gelen yabancı nüfusun kökenleri incelendiğinde taşlar yerinden oynadı.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yüzde 23,4'ünü Türkmenistan vatandaşları oluşturarak listenin ilk sırasına yerleşti.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Türkmenistan'ın ardından en çok göç aldığımız ülkeler sırasıyla Azerbaycan, Özbekistan, Mısır ve Afganistan oldu.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Türkiye'den en çok ayrılan yabancıların başında ise yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları geldi.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Irak'ı sırasıyla Afganistan, Rusya Federasyonu, İran ve Türkmenistan vatandaşları takip ederek ülkeyle vedalaştı.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile, 2025" bülteni ile aile yapısına ilişkin dikkat çeken verileri açıkladı.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Bültene göre, ortalama hane halkı büyüklüğü son 17 yılda önemli ölçüde azalarak 3,08 kişiye düştü. Tek kişilik haneler ve tek ebeveynli ailelerde artış yaşanırken, geniş ailelerin oranı geriledi.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Genel kanının aksine tek tabanca yaşam sürenlerin en yoğun kümelendiği yer İstanbul veya İzmir gibi metropoller değil, Karadeniz'in sakin kenti Gümüşhane oldu.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Kentteki tek kişilik hane halkı oranı tam yüzde 32,7 olarak hesaplanarak Türkiye rekoru kırıldı. Bu oranla il Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşti.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

TÜİK verilerine göre tek kişilik hane halkının en düşük olduğu il ise yüzde 11,5 ile Batman oldu. Batman'ı 12,4 ile Diyarbakır takip etti.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Elde edilen bu sonuçlar, tek başına yaşayan bireylerin büyükşehirlerden ziyade bazı küçük illerde daha yoğun görüldüğünü, buna karşılık geniş aile yapısının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha güçlü şekilde seyrettiğini ortaya koydu.

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

ÖNE ÇIKAN ÜÇ İL

Araştırmada öne çıkan üç il şu şekilde sıralandı:

Gümüşhane: Tek kişilik hane halkı oranı %32,7 ile Türkiye'de en yüksek oran

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Batman: Tek kişilik hane halkı oranı %11,5 ile Türkiye'de en düşük oran

İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

Diyarbakır: Tek kişilik hane halkı oranı %12,4 ile Türkiye'de ikinci en düşük oran