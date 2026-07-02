İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!

TÜİK, Türkiye'nin en güncel göç haritasını gözler önüne seren çarpıcı verileri paylaştı. Gelenler, gidenler, yaş grubu istatistikleri ve şehir tercihleri başta olmak üzere tüm istatistikler baştan aşağı yenilendi. İşte 2025 yılının resmi göç raporu ışığında Türkiye'nin en fazla göç aldığı ülke ve diğer detaylar.