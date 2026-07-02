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İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!
İstatistikler baştan aşağı değişti: İşte yeni TÜİK verileriyle Türkiye’nin en fazla göç aldığı ülke!
TÜİK, Türkiye'nin en güncel göç haritasını paylaştı, rakamlar baştan aşağı yenilendi! Ülkeye gelenlerin sayısı yüzde 25 artarken, en çok göç alınan ülke ve yaş gruplarında ezber bozan değişimler yaşandı. İşte İstanbul'un başı çektiği o çarpıcı raporun detayları...
Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 11:22