İstatistikler yalan söylemez: Dünyanın en zengin insanlarının ortak burcu şaşırttı

Jüpiter-Plüton Açıları (Kavuşum, Üçgen veya Kare): Bu açıya astrolojide "milyarder açısı" denir. Jüpiter'in genişletme gücü ile Plüton'un yeraltı kaynakları ve muazzam güç tutkusu birleştiğinde, kişi durdurulamaz bir büyüme hırsına sahip olur.

Satürn-Güneş Olumlu Açıları: Sanılanın aksine, Satürn (kısıtlama) zenginlik için elzemdir. Sabır, disiplin ve kalıcılık verir. Ani gelen paranın uçup gitmesini engelleyen, o serveti kökleştiren güç Satürn'dür.

Venüs-Uranüs Etkileşimi: Özellikle teknoloji milyarderlerinde (Elon Musk gibi) sık görülür. Finansal konularda alışılmadık, devrimsel ve vizyoner adımlar atma cesaretini simgeler.