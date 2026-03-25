İşte dünyanın en popüler tatlıları 2026 listesi: Hangi ülke hangi tatlıyla ünlü?

Kimi ülkede şerbetli bir lezzet öne çıkarken, kimi yerde çikolata ya da sütlü tatlılar başrolde olur. Türkiye'nin vazgeçilmezi baklavadan Fransa'nın zarif makaronlarına, Japonya'nın geleneksel mochisinden Brezilya'nın renkli brigadeirolarına kadar dünyanın en meşhur tatlılarını ülke ülke listeledik. İşte 2026 itibarıyla en çok merak edilen ve sevilen tatlılar... Türkiye — Baklava Fransa — Macaron İtalya — Tiramisu ABD — Cheesecake İngiltere — Sticky Toffee Pudding Almanya — Black Forest Cake İspanya — Churros Yunanistan — Loukoumades Hindistan — Gulab Jamun Japonya — Mochi Güney Kore — Bingsu Çin — Mooncake Meksika — Churros Brezilya — Brigadeiro Arjantin — Alfajores Avusturya — Sachertorte İsviçre — Chocolate Truffles Belçika — Belgian Waffles İsveç — Cinnamon Bun Rusya — Medovik Tayland — Mango Sticky Rice İran — Faloodeh Mısır — Basbousa Avustralya — Pavlova HANGİ İLDE NE YENİR? İŞTE ŞEHİR ŞEHİR LEZZET DURAKLARI Türkiye'nin dört bir yanında öne çıkan yerel lezzetler, şehir şehir sıralandı. Gastronomi tutkunları için hazırlanan liste, her ilin meşhur tatlarını bir araya getiriyor. İşte il il lezzet durakları... 1. Adana - ADANA KEBAP 'Zırh' adı verilen bıçak ile kıyılan kuzu eti, kuyruk yağı ve pul biberin enfes birleşimi. 2. Adıyaman - ÇİĞ KÖFTE Bulgurun isot, salça ve taze baharatlarla sabırla yoğrulup limon ve marulla buluştuğu şaheser. 3. Afyonkarahisar - SUCUK DÖNER Döner tezgahında ağır ağır pişen Afyon'un baharatlı bol sucuğu, enfes lezzetiyle mest ediyor. 4. Ağrı - ABDİGÖR KÖFTESİ Taşta saatlerce dövülen yağsız etin pamuk gibi dokusuyla Anadolu'nun en eski saray yemeği. 5. Amasya - ELMA TATLISI Misket elmasının içinin cevizle doldurulup şerbetle buluştuğu zarif meyve tatlısı. 6. Ankara - ANKARA TAVASI Arpa şehriyenin kemik suyunda demlenip fırınlanmış kuzu etiyle bir araya gelmesi. 7. Antalya - TAHİNLİ PİYAZ Tahin, sarımsak ve limonun yoğun kıvamıyla fasulyeyi ana yemekten daha cazip kılan sos şöleni. 8. Artvin - YATIK DÖNER Yayla çiçekleriyle beslenen hayvanların etinin yatay şekilde meşe odununda pişirilmesi. 9. Aydın - ÇÖP ŞİŞ Germencik'in minicik ama dev lezzetli etlerinin ince dallardan yapılan şişlerdeki sunumu. 10. Balıkesir - HÖŞMERİM Taze peynirin şekerle en tatlı ve en sarı buluşması; 'Hoş musun erim?' sorusunun lezzetli yanıtı. 11. Bilecik - DAĞ ERİĞİ SOSLU KESME ÇORBASI El açması hamurların dağdan toplanan ekşi eriklerin suyuyla buluştuğu ferah başlangıç. 12. Bingöl - BİNGÖL KAVURMASI Sadece kaya tuzu ve kendi yağında pişmiş, yayla kekiklerinin kokusunu saklayan enerji kaynağı. 13. Bitlis - BÜRYAN KEBABI Kuzunun 2-3 metre derinliğindeki çamurla kapatılmış kuyularda odun ateşiyle pişirilmesi. 14. Bolu - MENGEN PİLAVI Bulgur, pirinç veya şehriyenin suda pişirilmesiyle yapılan, Bolu mutfağının imzası. 15. Burdur - BURDUR ŞİŞ Saf et tadı almak isteyenler için yalnızca tuz ve kıyma ile hazırlanan vazgeçilmez durak. 16. Bursa - İSKENDER KEBAP Pidenin üzerine serilen dönerin, cızırdayan kızgın tereyağıyla buluştuğu Uludağ esintisi. 17. Çanakkale - PEYNİR HELVASI Fırınlanmış sıcak peynirin dışı karamelize, içi yumuşacık hali. 18. Çankırı - YAREN GÜVECİ Toprak küpte sebzelerin ve etin kendi suyuyla ağır ağır helva kıvamına gelmesi. 19. Çorum - İSKİLİP DOLMASI Dev kazanlarda, bez torbalarda tam 12 saat buharda pişerek 'sabır lezzettir' diyen yemek. 20. Denizli - TANDIR KEBABI Yağlı kağıt üzerinde servis edilen, kemiğinden kendi düşen meşhur kuzu eti. 21.Diyarbakır - CİĞER KEBABI Taze ciğer ve kuyruk yağının şişlerdeki muazzam birleşimi. 22. Edirne - TAVA CİĞERİ Yaprak kadar ince kesilmiş, una bulanmış ve kızgın yağda saniyeler içinde çıtırlaşmış lezzet. 23. Elazığ - HARPUT KÖFTESİ Bulgurlu harç ve kıymalı iç ile tekerlek gibi basık şekilde hazırlanan fındık büyüklüğündeki köfteler. 24. Erzincan - TULUM PEYNİRİ Kıl keçisi tulumlara basılan ve mağaralarda 2-3 ay bekletilerek hazırlanan özel peynir. 25. Erzurum - CAĞ KEBABI Terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üzerinde pişirilmesi. 26. Eskişehir - ÇİBÖREK Kıyma ve soğan karışımının ince yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel tat. 27. Gaziantep - BEYRAN Koyun boyun ve yanak etinden bol sarımsak ve acı pul biberle hazırlanan şifa bombası. 28. Giresun - YAĞLI PİDESİ Kenarından koparılan parçanın ortadaki bol tereyağı ve yumurtaya banılarak yenildiği eşsiz pide. 29. Gümüşhane - Pestil & Köme Dut şırasının balla, cevizin enerjiyle buluşup güneşte kurutulması. 30. Hakkari - ASİDE TATLISI Aside tatlısı, un, pekmez ve suyun kavrulmasıyla hazırlanır. Kayseri ve çevresinde yapılan tatlı, enerji verici ve besleyici özelliğiyle bilinir. 31. Hatay - KAĞIT KEBABI Kasabın hazırladığı kıyma harcının kağıt üzerinde fırınlanarak suyunu içine hapsetmesi. 32. Isparta - FIRIN KEBABI Taş fırında sadece kuzu ön kolu ile hazırlanan, damakta dağılan Isparta klasiği. 33. Mersin - TANTUNİ Sac üzerinde pamuk yağı ve suyla pişen etlerin lavaşa sarılmış hali. 34. İstanbul - SULTANAHMET KÖFTESİ Baharatsız, saf et lezzeti; yanında irmik helvası ve acı sosuyla gerçek bir nostalji. 35. İzmir - BOYOZ İncecik kat kat hamurun İzmir sabahlarını şenlendiren çıtır lezzeti. 36. Kars - KARS KAZI Kars köylerinde yetiştirilen kazların etinden yapılan kış geleneği. 37. Kastamonu - BANDUMA Hindi suyuyla ıslatılan yufkaların ceviz ve tereyağıyla kat kat dizilmesi. 38. Kayseri - YAĞLAMA 'Şebit' denilen 11 kat ince hamurun kıymalı harç ve sarımsaklı yoğurtla buluşması. 39. Kırklareli - HARDALİYE Olgunlaşmış yaş üzümden yapılan geleneksel içecek türü. 40. Kırşehir - ÇULLAMA Kavrulmuş unun tavuk eti ve kızgın tereyağıyla buluşması. 41.Kocaeli - PİŞMANİYE Çekildikçe uzayan, sabırla tel tel edilen enfes tatlı. 42. Konya - ETLİ EKMEK Kenarları çıtır, ortası yumuşacık, uzunluğuyla şaşırtan Konya efsanesi. 43. Kütahya - CİMCİK El emeğiyle şekillenen, yoğurdun içinde yüzen minik lezzet taneleri. 44. Malatya - ANALI KIZLI Kıymalı 'ana' ve bulgurlu 'kız' köftelerin ekşili suyuyla Malatya mutfağı klasiği. 45. Manisa - MESİR MACUNU 41 çeşit baharatın gizli formülüyle yüzyıllardır şifa dağıtan enerji deposu. 46. Kahramanmaraş - ELİ BÖĞRÜNDE Bir tepside kuzu etlerinin ve sebzelerin yan yana dizildiği görsel şölen. 47. Mardin - İÇLİ KÖFTE (IROK) Haşlanmak yerine kızartılan Mardin usulü çıtır lezzet. 48. Muğla - MUĞLA SARAYLISI Nişan törenlerinin vazgeçilmezi, incecik yufka içinde bol cevizli tatlı. 49. Muş - MUŞ KÖFTESİ İyice dövülmüş et ve bulgurun uyumuyla hazırlanan, içli köfteye benzerliğiyle bilinen yemek. 50. Nevşehir - TESTİ KEBABI Et ve sebzelerin Avanos testilerinde, üzeri hamurla kapatılarak pişirilen lezzeti. 51. Niğde - NİĞDE TAVASI Kuzu eti, kuyruk yağı ve sebzelerin toprak kapta fırın ateşinde pişmesi. 52. Ordu - ORDU TOSTU Özel ekmeği ve fındık ezmesi veya yöresel sucuklarıyla ezber bozan tost. 53. Rize - MUHLAMA Peynirin metrelerce uzadığı, mısır ununun tereyağıyla dans ettiği o meşhur lezzet. 54. Sakarya - ISLAMA KÖFTE Biberli et suyuna batırılmış ekmeklerin köftelerle birlikte ızgaralanması. 55. Samsun - BAFRA PİDESİ Harcı tamamen hamurun içinde kalan ve piştikten sonra tereyağıyla yağlanan özel pide. 56. Siirt - PERDE PİLAVI Fes şeklindeki bakır tencerelerde, özel hamur kaplamasıyla pişirilen şık sunumlu lezzet. 57. Sinop - SİNOP MANTISI İncecik hamurlu, yarısı cevizli yarısı yoğurtlu hazırlanan gurme mantı. 58. Sivas - SİVAS KÖFTESİ Sadece yayla eti ve tuz ile hazırlanan en yalın ızgara köfte. 59. Tekirdağ - TEKİRDAĞ KÖFTESİ İçindeki irmik sayesinde ağızda dağılan, özel acı soslu Trakya klasiği. 60. Tokat - TOKAT KEBABI Patlıcan, et ve patateslerin dikey şişlerde görsel bir şölenle pişmesi. 61. Trabzon - AKÇAABAT KÖFTESİ Bol sarımsak ve özel ekmek içiyle yoğrulan etkileyici Karadeniz lezzeti. 62. Tunceli - ŞİR (ZİRFET) Hamur ve süzme yoğurdun buluştuğu, üzerine kızgın tereyağı gezdirilen lezzet. 63. Şanlıurfa - URFA KEBAP Zırh kıymasının közlenmiş patlıcan ve biberle buluştuğu acısız kebap. 64. Uşak - TARHANA ÇORBASI Yazdan hazırlanan sebzelerle Anadolu'nun en şifalı ve doğal başlangıcı. 65. Van - VAN KAHVALTISI Otlu peynirden murtuğaya kadar uzanan devasa bir lezzet birleşimi. 66. Yozgat - ARABAŞI Kış gecelerinin vazgeçilmezi, kendine has hamuru ve tavuklu suyuyla içilen ara öğün. 67. Zonguldak - EREĞLİ PİDESİ Bol kıymalı ve çıtır hamuruyla doyuruculuğun zirvesi. 68. Aksaray - AKSARAY TAVA Domates ve biber suyunun ete geçtiği bir Orta Anadolu klasiği. 69. Bayburt - LOR DOLMASI Pazı yapraklarının taze lor ve bulgurla sarılıp fırınlandığı şifa kaynağı. 70.Karaman - CALLA Kuzu kaburgasının kendi yağında, toprak kapta ve köz ateşinde pişmesi. 71.Kırıkkale - KESKİN TAVA Kuzu eti ile tavada kendine has yöntemle pişen enfes lezzet. 72. Batman - KABURGA DOLMASI Pirinç, baharat ve kuru meyvelerle doldurulmuş kaburganın fırın lezzeti. 73. Şırnak - KUTLIK İnce bulgur ve taze etin haşlanarak servis edildiği Şırnak usulü içli köfte. 74. Bartın - AMASRA SALATASI 20'den fazla çeşit sebzeyle hazırlanan görsel çiçek bahçesi. 75. Ardahan - HELLE AŞI Yeşil mercimek ve kavrulmuş unla hazırlanan az malzemeli dev lezzet. 76. Iğdır - BOZBAŞ Kuzu eti, nohut ve zerdeçalın kemikli etle buluştuğu yöresel tat. 77. Yalova - MİLFÖYLÜ YALOVA KEBABI Geleneksel et yemeğinin çıtır milföy katmanlarıyla modernleştiği tat. 78. Karabük - SAFRANBOLU BÜKMESİ Safranbolu'nun tarihi fırınlarından çıkan ıspanaklı ve kıymalı gevrek lezzet. 79. Kilis - KİLİS TAVA Zırh kıymasının mor patlıcan veya patatesle pişirildiği yöresel tepsi yemeği. 80. Osmaniye - YER FISTIKLI ŞEKERLEME Yer fıstığının en tatlı ve en çıtır hali. 81. Düzce - KİREMİTTE PALAMUT Bu yemek, palamut balığının kiremit (toprak pişirme tabağı veya kap) içinde pişirilmesiyle hazırlanır – klasik ızgara veya tava gibi yöntemlerden farklı olarak toprak/kiremitte daha yumuşak ve aromalı bir sonuç ortaya çıkar. MEMLEKETİNİZİN EN MEŞHUR YEMEĞİNİ ÖĞRENDİNİZ, PEKİ HANGİ ÖZELLİĞİYLE TANINDIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Anadolu'nun her köşesi kendine özgü bir değer barındırıyor. Kimi bir yemeğiyle, kimi el emeğiyle, kimi de yüzyıllardır yaşatılan geleneğiyle öne çıkıyor. Peki, memleketinizin en meşhur yemeğinin yanı sıra, geçmişten günümüze uzanan kültür hazineleri hangisi? TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEN 81 KÜLTÜR HAZİNESİ Türkiye'nin her ili, adı duyulduğu anda akla gelen kendine has bir simgeyle özdeşleşmiştir. Kimi lezzetiyle, kimi tarihiyle, kimi de doğasıyla hafızalarda yer eder. Peki, sizin memleketiniz hangi özelliğiyle tanınıyor? İşte 81 ilin en çok bilinen ve öne çıkan değerleri… LİSTEDEKİ 'MEŞHUR' KAVRAMLARIN BAZILARI BAŞKA İLLERİMİZLE DE ÖZDEŞLEŞMİŞKEN ÇOĞU İLİMİZİN LİSTEYE EKLENEMEMİŞ DAHA PEKÇOK ÖNEMLİ DEĞERİ BULUNUYOR.