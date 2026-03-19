Trend Galeri Trend Yaşam İşte dünyanın en soğuk şehri: Termometreler -80 dereceye kadar geliyor! Adeta sınırları zorluyor

Kış aylarında sokakların "buzdan sis"le kaplandığı, nefes almanın bile zorlaştığı bir şehir hayal edin... Termometrelerin -80 derecenin altını gördüğü sıcaklık, kaydedilen en düşük değerlerden biri olarak ölçüldü. İşte dünyanın en soğuk şehri!

Giriş Tarihi: 19.03.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 11:07
Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde yer alan Saha Cumhuriyeti'nin (Yakutistan) başkenti Yakutsk, dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların rekor düzeyde düşük olarak kaydediliyor. İşte o şehrin özellikleri!

R ekor sıcaklık, şehrin daha önce kaydedilen eksi 58 derecelik ölçümünden yalnızca iki gün sonra gerçekleşti.

Ocak ayı, kentin yıl boyunca en soğuk dönemi olarak öne çıkarken, dondurucu şartlara alışkın olan bölge halkı bile bu süreçte ısınmak için ekstra önlemler almak zorunda kalıyor.

Yakutsk'ta kış ayları, Rusya standartlarına göre bile son derece sert geçebiliyor. Uzmanlara göre bu aşırı soğuklar ciddi fiziksel riskler barındırıyor; açıkta kalan cilt kısa sürede uyuşabiliyor ve donma tehlikesi ortaya çıkabiliyor.

İki eşarp, kalın katmanlı eldivenler, şapka ve başlık takan bir bölge sakini, soğukla baş etmenin tek yolunun uyum sağlamak olduğunu söyledi. "Soğukla savaşamazsınız. Ya ona göre giyinir ve uyum sağlarsınız ya da acı çekersiniz" ifadelerini kullandı.

Yerel bir pazarda donmuş balık satan bir başka bölge sakini ise soğuktan korunmanın temel kuralının katmanlı giyinmek olduğunu belirtti. "Önemli olan sıkı ve kat kat giyinmek. Lahana gibi üst üste katmanlar olmalı" sözleriyle durumu özetledi.

Şehir, kış aylarında "buz sisi" olarak adlandırılan yoğun bir tabakayla kaplanıyor. Yakutsk'taki Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ne göre bu doğa olayı, havanın evlerden, insanlardan ve araçlardan çıkan sıcak havanın yükselmesine izin vermeyecek kadar soğuk olduğu zamanlarda oluşuyor.

Üniversite, yeni gelen öğrenciler için hazırladığı bilgilendirme yazısında, "Sıcaklığın eksi 40 derecenin altına düştüğü kış aylarında sokakta yürümek iyi bir fikir değildir" uyarısında bulunuyor.

2018 yılında hava koşulları öylesine sertti ki bazı şehir sakinleri kirpiklerinin bile donduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 355 bin 500 kişilik nüfusuyla Yakutsk, Rusya'nın en hızlı büyüyen bölgesel şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şehir, genellikle toprak, çakıl ve kumun buzla birbirine bağlandığı ve "sürekli donmuş toprak" olarak adlandırılan zemin üzerinde yer alıyor. Bu nedenle birçok yapı, zeminin hareketini önlemek için beton kazıklar üzerine inşa edilmiş durumda.

Sert yarı arktik iklimi nedeniyle turizm, yerel ekonomide sınırlı bir paya sahip. Buna rağmen Yakutsk, dünyanın en soğuk noktalarından birinde yaşamı deneyimlemek isteyen maceracı gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Rusya'nın doğusunda yer alan ve dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olan Yakutsk kentinde termometre bu hafta eksi 45 dereceyi görürken yaşam tüm zorluklarına rağmen devam ediyor.

Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen şehirde, aşırı soğuk yalnızca iklim koşullarını değil, günlük yaşamın temel alışkanlıklarının da doğrudan etkilenmesine neden oluyor.

Özel olarak tasarlanmış altyapı, kalın giysiler ve yerel halkın yıllar içinde edindiği deneyimler sayesinde Yakutsk'ta hayat, dondurucu havaya rağmen kendi düzenini sürdürmeye devam ediyor.

Doğu Sibirya'da yer alan kentte hayat, sert geçen kış mevsimine rağmen kendi düzeni içerisinde sürmeye devam ederken dondurucu soğuk günlük alışkanlıkların da kökten değişmesine neden oluyor.

Lena Nehri kıyısında, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 450 kilometre güneyinde bulunan Yakutsk'ta, kat kat kalınlıkta giysiler giyinen insanlar, bu süreçte günlük işlerini de aksatmadan devam ettiriyor.

Burada araçlar donmaması adına 7/24 çalışır vaziyette bırakılıyor, buzla kaplanan yollar ve nefes alırken havada oluşan buhar şehirde sıradan görüntülerden kabul ediliyor.

Kalıcı olarak donmuş bir zemin üzerine kurulan bu şehir, günde dört saatten daha az güneş ışığı alıyor.

Aynı zamanda görüş mesafesi de bu şehirde oldukça düşük. Beş metreden az görüş mesafesiyle bu şehirde, seyahat etmek de oldukça zor.

Aşırı soğuk hava koşulları, şehirdeki insanların alışveriş alışkanlıklarını da oldukça farklı bir noktaya taşımış oldu. Pazarlarda satılan et ve balık ürünleri için buzdolabı kullanılmak yerine ürünler anında donduğu için açık havada sergileniyor.

Evlerde ise yaşam sıcak yemeklerle ve içeceklerle devam ediyor. Et çorbaları, yahni, mantı, lapa ve ekmek bölge mutfağının en sık tüketilen yiyecekleri arasında yer alıyor.

BURADA YANLIŞ GİYİNMEK KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUYOR!

Yakutsk'ta büyüyen insanlar, doğru kıyafet tercih edilmediği takdirde dışarıda yalnızca birkaç dakika içerisinde donma riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor.

Kat kat giyinmenin hayati önem taşıdığı bu kentte, deve yününden çoraplar, dolgulu pantolonlar, kalın montlar ve kürklü botlar günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları arasında bulunuyor.

Kent sakinleri gelen turistlere "10 dakikadan fazla dışarıda bulunmayın" uyarılarını yapmayı da ihmal etmiyor. Gelen turistler karşılaştıkları soğuk için "Böylesini tahmin etmemiştik", "Donmamak imkansız gibi" yorumlarını yapıyor.