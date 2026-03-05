Trend Galeri Trend Yaşam İşte en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o sıralama

Global rapora göre Türkiye, dünyanın en güçlü denizaltı filoları arasında önemli bir yer alarak ilk 10'de yer aldı ve su altı güç dengelerinde dikkat çeken bir konum elde etti. İşte en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeler...

Dünya denizlerinin derinliklerindeki denge yeniden belirlendi! 2026 yılına ait ülkelere göre en güçlü denizaltı filosu sıralaması uluslararası askeri analiz kuruluşları tarafından yayımlandı. Dev deniz kuvvetlerinin su altı güçleri; sayıları, tonajları ve modern teknolojileriyle değerlendirilirken, Türkiye'nin bu kritik listede nerede konumlandığı merak konusu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER

20. İsrail - 6 adet

19. Almanya - 6 adet

18. Brezilya - 6

17. Avustralya - 6

16. Cezayir - 6

15. Pakistan - 8

14. İtalya - 8

13. Mısır - 8

12. Yunanistan - 9

11. Fransa - 9

10. Birleşik Krallık - 10

9. TÜRKİYE - 14

8. Hindistan - 18

7. Güney Kore - 22

6. Japonya - 23

5. Kuzey Kore - 24

4. İran 25

3. Çin 61

2 - ABD - 66

1- Rusya 66

