İşte en uzun yaşayan ülkeler listesi! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Daha uzun bir ömür hangi ülkelerde mümkün? Açıklanan yeni listede Türkiye'nin yeri dikkatlerden kaçmadı. 80) NİJERYA Yaşam beklentisi: 61.2 79) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ 78) MOZAMBİK Yaşam beklentisi: 63.5 77) BURUNDİ Yaşam beklentisi: 63.7 75) MADAGASKAR Yaşam beklentisi: 63.7 74) GİNE-BİSSAU Yaşam beklentisi: 64.0 73) ANGOLA Yaşam beklentisi: 64.6 72) HAİTİ Yaşam beklentisi: 65.0 71) AFGANİSTAN Yaşam beklentisi: 66.0 70) GÜNEY AFRİKA Yaşam beklentisi: 66.2 69) ZAMBİYA Yaşam beklentisi: 66.3 68) PAKİSTAN 67) UGANDA Yaşam beklentisi: 68.2 66) FİLİPİNLER Yaşam beklentisi: 70.7 65) KAMBOÇYA Yaşam beklentisi: 70.7 64) ENDONEZYA Yaşam beklentisi: 71.1 63) MISIR Yaşam beklentisi: 71.6 62) HİNDİSTAN Yaşam beklentisi: 72.0 61) DOMİNİK CUMHURİYETİ Yaşam beklentisi: 73.8 60) RUSYA Yaşam beklentisi: 73.8 59) UKRAYNA Yaşam beklentisi: 74.0 58) BANGLADEŞ Yaşam beklentisi: 74.7 57) VİETNAM Yaşam beklentisi: 74.7 56) MEKSİKA Yaşam beklentisi: 75.1 55) BREZİLYA Yaşam beklentisi: 75.9 54) BULGARİSTAN Yaşam beklentisi: 75.9 53) LETONYA Yaşam beklentisi: 76.2 52) CEZAYİR Yaşam beklentisi: 76.3 51) SIRBİSTAN Yaşam beklentisi: 76.4 50) TAYLAND Yaşam beklentisi: 76.6 48) MALEZYA Yaşam beklentisi: 77.0 47) ROMANYA Yaşam beklentisi: 76.8 46) MACARİSTAN Yaşam beklentisi: 77.0 45) TÜRKİYE Yaşam beklentisi: 77.2 44) EKVADOR Yaşam beklentisi: 77.4 43) ARJANTİN Yaşam beklentisi: 77.4 42) LİTVANYA Yaşam beklentisi: 77.4 41) KOLOMBİYA Yaşam beklentisi: 77.7 40) İRAN Yaşam beklentisi: 77.7 39) BOSNA HERSEK Yaşam beklentisi: 77.8 38) ÇİN Yaşam beklentisi: 78.0 37) KÜBA Yaşam beklentisi: 78.1 36) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Yaşam beklentisi: 78.4 35) SUUDİ ARABİSTAN Yaşam beklentisi: 78.7 34) POLONYA Yaşam beklentisi: 78.7 33) HIRVATİSTAN Yaşam beklentisi: 78.7 33) ESTONYA Yaşam beklentisi: 78.8 33) ARNAVUTLUK Yaşam beklentisi: 79.6 32) ÇEKYA Yaşam beklentisi: 80.0 31) ALMANYA Yaşam beklentisi: 80.6 31) KOSTA RİKA Yaşam beklentisi: 80.8 30) MAN ADASI Yaşam beklentisi: 81.1 29) BİRLEŞİK KRALLIK Yaşam beklentisi: 81.3 28) Avusturya Yaşam beklentisi: 81.6 27) KANADA Yaşam beklentisi: 81.7 26) YUNANİSTAN Yaşam beklentisi: 81.7 25) FİNLANDİYA Yaşam beklentisi: 81.8 24) PORTO RİKO Yaşam beklentisi: 81.8 23) DANİMARKA Yaşam beklentisi: 81.9 22) HOLLANDA Yaşam beklentisi: 82.0 21) SLOVENYA Yaşam beklentisi: 82.0 20) BELÇİKA Yaşam beklentisi: 82.5 19) PORTEKİZ Yaşam beklentisi: 82.5 18) SİNGAPUR Yaşam beklentisi: 82.9 17) İRLANDA Yaşam beklentisi: 82.9 16) YENİ ZELANDA Yaşam beklentisi: 83.1 15) AVUSTRALYA Yaşam beklentisi: 83.1 14) NORVEÇ Yaşam beklentisi: 83.1 13) FRANSA Yaşam beklentisi: 83.1 12) İSRAİL Yaşam beklentisi: 83.3 11) İSVEÇ Yaşam beklentisi: 83.3 10) GÜNEY KORE Yaşam beklentisi: 83.5 9) İTALYA Yaşam beklentisi: 83.8 8) İSPANYA Yaşam beklentisi: 84.0 7) İSVİÇRE Yaşam beklentisi: 84.1 6) ANDORRA 5) JAPONYA Yaşam beklentisi: 84.2 4) LİHTENŞTAYN Yaşam beklentisi: 84.9 3) HONG KONG Yaşam beklentisi: 85.6 2) SAN MARİNO Yaşam beklentisi: 85.7 1) MONAKO Yaşam beklentisi: 86.5 Ülkeler arasındaki farklar kadar, şehirler arasındaki yaşam süresi farklılıkları da dikkat çekiyor. İşte şehir şehir yaşam beklentileri ve Türkiye'nin en uzun ömürlü ili… ADANA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,3 ADIYAMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,7 AFYONKARAHİSAR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,3 AĞRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1 Ortalama: 76,8 AMASYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 79,0 ANKARA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,3 ANTALYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7 ARTVİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7 AYDIN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 BALIKESİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 BİLECİK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 BİNGÖL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,2 BİTLİS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,8 BOLU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,5 BURDUR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,1 BURSA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,2 ÇANAKKALE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,7 ÇANKIRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,8 ÇORUM Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 78,8 DENİZLİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,5 DİYARBAKIR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,5 EDİRNE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,9 ELAZIĞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11 Ortalama: 78,7 ERZİNCAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,6 ERZURUM Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,6 ESKİŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8 Ortalama: 78,5 GAZİANTEP Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,8 Ortalama: 78,5 GİRESUN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 Ortalama: 80,0 GÜMÜŞHANE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1 Ortalama: 80,8 HAKKARİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,3 Ortalama: 77,2 HATAY Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,7 ISPARTA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,7 MERSİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 78,9 İSTANBUL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1 İZMİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,0 KARS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,1 Ortalama: 77,8 KASTAMONU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 78,0 KAYSERİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,2 KIRKLARELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 78,0 KIRŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,8 KOCAELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8 Ortalama: 78,4 KONYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,1 KÜTAHYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,5 MALATYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,0 MANİSA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5 Ortalama: 77,4 KAHRAMANMARAŞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 Ortalama: 78,9 MARDİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7 Ortalama: 79,3 MUĞLA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7 Ortalama: 80,7 MUŞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,0 NEVŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,9 NİĞDE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,3 ORDU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,2 Ortalama: 80,0 RİZE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 79,4 SAKARYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,9 SAMSUN Kadınlarda ortalama yaşam süresi:81,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 SİİRT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,7 Ortalama: 78,0 SİNOP Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,6 SİVAS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9 Ortalama: 78,5 TEKİRDAĞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,8 TOKAT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,1 TRABZON Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8 Ortalama: 80,3 TUNCELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 80,3 ŞANLIURFA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5 Ortalama: 77,6 UŞAK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,1 VAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,1 YOZGAT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,7 ZONGULDAK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,2 AKSARAY Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,5 BAYBURT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,2 KARAMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 78,8 KIRIKKALE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,9 BATMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,5 ŞIRNAK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4 Ortalama: 78,3 BARTIN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,5 ARDAHAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,6 IĞDIR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,4 Ortalama: 79,1 YALOVA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 79,2 KARABÜK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1 KİLİS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5 Ortalama: 76,1 OSMANİYE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1 Ortalama: 78,5 DÜZCE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 78,0