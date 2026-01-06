Trend Galeri Trend Yaşam İşte en uzun yaşayan ülkeler listesi! Türkiye bakın kaçıncı sırada

İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Yapılan son araştırmaya göre bazı ülkelerde insanlar 85 yaşın üzerine çıkarken, Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 12:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:07
Daha uzun bir ömür hangi ülkelerde mümkün? Açıklanan yeni listede Türkiye'nin yeri dikkatlerden kaçmadı.

80) NİJERYA

Yaşam beklentisi: 61.2

79) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
Yaşam beklentisi: 61.9

78) MOZAMBİK

Yaşam beklentisi: 63.5

77) BURUNDİ

Yaşam beklentisi: 63.7

75) MADAGASKAR

Yaşam beklentisi: 63.7

74) GİNE-BİSSAU

Yaşam beklentisi: 64.0

73) ANGOLA

Yaşam beklentisi: 64.6

72) HAİTİ

Yaşam beklentisi: 65.0

71) AFGANİSTAN

Yaşam beklentisi: 66.0

70) GÜNEY AFRİKA

Yaşam beklentisi: 66.2

69) ZAMBİYA

Yaşam beklentisi: 66.3

68) PAKİSTAN
Yaşam beklentisi: 67.7

67) UGANDA

Yaşam beklentisi: 68.2

66) FİLİPİNLER

Yaşam beklentisi: 70.7

65) KAMBOÇYA

Yaşam beklentisi: 70.7

64) ENDONEZYA

Yaşam beklentisi: 71.1

63) MISIR

Yaşam beklentisi: 71.6

62) HİNDİSTAN

Yaşam beklentisi: 72.0

61) DOMİNİK CUMHURİYETİ

Yaşam beklentisi: 73.8

60) RUSYA

Yaşam beklentisi: 73.8

59) UKRAYNA

Yaşam beklentisi: 74.0

58) BANGLADEŞ

Yaşam beklentisi: 74.7

57) VİETNAM

Yaşam beklentisi: 74.7

56) MEKSİKA

Yaşam beklentisi: 75.1