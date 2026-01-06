Trend Galeri Trend Yaşam İşte en uzun yaşayan ülkeler listesi! Türkiye bakın kaçıncı sırada

İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkeler açıklandı. Yapılan son araştırmaya göre bazı ülkelerde insanlar 85 yaşın üzerine çıkarken, Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 12:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:07