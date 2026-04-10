Trend Galeri Trend Yaşam İşte Kadıköy’ün sembolü olacak Rıhtım Cami! SABAH projenin fotoğraflarına ulaştı…

İşte Kadıköy’ün sembolü olacak Rıhtım Cami! SABAH projenin fotoğraflarına ulaştı…

İstanbul Kadıköy'de inşa edilecek 20 bin kişilik Kadıköy Rıhtım Camii için çalışmalarda sona gelindi. SABAH, projenin fotoğraflarına ulaşırken Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya ve derneğin sekreteri İsrafil Kömürcü, süreçle ilgili bilgi verdi. Kaya, "Kadıköy kara, deniz ve raylı ulaşımın birleşim noktası. Gündüz nüfusunun 1.5- 2 milyona kadar çıktığı bir alan. İnsanlar acaba otopark ne olacak diye soruyor. Hiç endişe etmesinler. Burada 1250 araçlık bir otopark inşa edilecek" dedi.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 07:14