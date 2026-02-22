İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Hepsi birbirinden güzel

Yüzyıllar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu, yalnızca siyasi ve kültürel değil, gastronomik anlamda da dünyayı etkiledi. İşte Osmanlı döneminden dünyaya yayılan 15 lezzet... Döner Osmanlı'dan çıkan döner, bugün Almanya'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın en popüler sokak lezzetlerinden biri. Baklava Saray mutfağında sistemleşen baklava, Balkanlar ve Orta Doğu'da farklı versiyonlarla yaşatılıyor. Türk Kahvesi Osmanlı ile Avrupa'ya yayılan kahve kültürü, özellikle Viyana kahvehanelerini etkiledi. Lokum Avrupa'da 'Turkish Delight' adıyla tanındı ve 19. yüzyılda büyük ilgi gördü. Kebap Şiş kebap ve kuzu kebap çeşitleri Orta Doğu mutfağına yön verdi. Dolma Yaprak sarma ve biber dolma Balkan ülkelerinde farklı isimlerle yapılmaya devam ediyor. Börek 'Burek' adıyla Balkanlar'da günlük hayatın vazgeçilmezlerinden. Köfte Balkan köfteleri Osmanlı etkisini taşıyor. Pilav Saray pilavları, bademli ve üzümlü çeşitleriyle Orta Avrupa mutfağına kadar ulaştı. Maraş Dondurması Salep ve keçi sütüyle yapılan uzayan dondurma Orta Doğu'da da popüler. Güllaç Ramazan sofralarından Balkan mutfağına uzanan hafif bir tatlı. Helva Un ve tahin helvası Balkanlar ve Arap ülkelerinde yaygın. Lahmacun Orta Doğu'daki benzer ince hamurlu lezzetlerin gelişiminde etkili oldu. Şerbet Osmanlı şerbet kültürü Avrupa'daki aromalı içecekleri etkiledi. İmam Bayıldı Zeytinyağlı kültürünün dünyaya yayılmasında önemli bir örnek. İŞTE OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE KALAN YAPILAR: İL İL LİSTE Topkapı Sarayı 400 yıl boyunca imparatorluğun yönetim merkezi. Harem, avlular ve kutsal emanetler bölümü çok etkileyici. Topkapı Sarayı Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın başyapıtlarından, şehir manzarası ve huzurlu avlusuyla büyüler. Süleymaniye Camii Dolmabahçe Sarayı Osmanlı'nın son dönem ihtişamını yansıtan Avrupa tarzı saray. Dolmabahçe Sarayı Yerebatan Sarnıcı Bizans yapısı olsa da Osmanlı döneminde aktif kullanıldığı için tarihî atmosferiyle listede yer alır. Kapalıçarşı Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri. Kapalıçarşı Selimiye Camii Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği yapı; Osmanlı mimarisinin zirvesi. Edirne Sarayı Günümüze kısmen ulaşsa da önemli bir Osmanlı saray yerleşkesi. Cumalıkızık Osmanlı sivil mimarisinin en iyi korunmuş köylerinden. Yeşil Türbe ve Yeşil Camii Erken Osmanlı döneminin en zarif yapıları. Yeşil Camii Safranbolu UNESCO listesinde; Osmanlı konakları, hanlar ve sokak dokusuyla adeta açık hava müzesi. Amasya Osmanlı şehzadelerinin yetiştiği şehir; Yalıboyu evleri ve camileriyle çok etkileyici. Adana: Ulu Camii Adıyaman: Kab Cami Afyonkarahisar: Gedik Ahmet Paşa Camii Ağrı: İshak Paşa Sarayı Aksaray: Zinciriye Medresesi Amasya: II. Bayezid Külliyesi Ankara: Hacı Bayram Camii Antalya: Tekeli Mehmet Paşa Camii Ardahan: Ardahan Kalesi Artvin: İskender Paşa Camii Aydın: Nasuh Paşa Külliyesi Balıkesir: Zağnos Paşa Camii Bartın: Şadırvan Camii Batman: Hasankeyf Ulu Camii Bayburt: Bayburt Ulu Camii Bilecik: Orhan Gazi Camii Bingöl: İsfahan Bey Camii Bitlis: Bitlis Kalesi Bolu: Yıldırım Bayezid Camii Burdur: Ulu Camii Bursa: Ulu Camii Çanakkale: Kilitbahir Kalesi Çankırı: Taş Mescit Çorum Ulu Camii