İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Hepsi birbirinden güzel

Osmanlı mutfağı, üç kıtaya yayılan imparatorluk sayesinde Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Avrupa'ya kadar pek çok coğrafyayı etkilemiştir. İşte Osmanlı'dan dünyaya yayılan lezzetler…

Yüzyıllar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu, yalnızca siyasi ve kültürel değil, gastronomik anlamda da dünyayı etkiledi. İşte Osmanlı döneminden dünyaya yayılan 15 lezzet...

Döner

Osmanlı'dan çıkan döner, bugün Almanya'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın en popüler sokak lezzetlerinden biri.

Baklava

Saray mutfağında sistemleşen baklava, Balkanlar ve Orta Doğu'da farklı versiyonlarla yaşatılıyor.

Türk Kahvesi

Osmanlı ile Avrupa'ya yayılan kahve kültürü, özellikle Viyana kahvehanelerini etkiledi.

Lokum

Avrupa'da "Turkish Delight" adıyla tanındı ve 19. yüzyılda büyük ilgi gördü.

Kebap

Şiş kebap ve kuzu kebap çeşitleri Orta Doğu mutfağına yön verdi.

Dolma

Yaprak sarma ve biber dolma Balkan ülkelerinde farklı isimlerle yapılmaya devam ediyor.

Börek

"Burek" adıyla Balkanlar'da günlük hayatın vazgeçilmezlerinden.

Köfte

Balkan köfteleri Osmanlı etkisini taşıyor.

Pilav

Saray pilavları, bademli ve üzümlü çeşitleriyle Orta Avrupa mutfağına kadar ulaştı.

Maraş Dondurması

Salep ve keçi sütüyle yapılan uzayan dondurma Orta Doğu'da da popüler.

Güllaç

Ramazan sofralarından Balkan mutfağına uzanan hafif bir tatlı.

Helva

Un ve tahin helvası Balkanlar ve Arap ülkelerinde yaygın.

Lahmacun

Orta Doğu'daki benzer ince hamurlu lezzetlerin gelişiminde etkili oldu.

Şerbet

Osmanlı şerbet kültürü Avrupa'daki aromalı içecekleri etkiledi.

İmam Bayıldı

Zeytinyağlı kültürünün dünyaya yayılmasında önemli bir örnek.

İŞTE OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE KALAN YAPILAR: İL İL LİSTE

Topkapı Sarayı

400 yıl boyunca imparatorluğun yönetim merkezi. Harem, avlular ve kutsal emanetler bölümü çok etkileyici.

Topkapı Sarayı

Süleymaniye Camii

Mimar Sinan'ın başyapıtlarından, şehir manzarası ve huzurlu avlusuyla büyüler.

Süleymaniye Camii

Dolmabahçe Sarayı

Osmanlı'nın son dönem ihtişamını yansıtan Avrupa tarzı saray.

Dolmabahçe Sarayı

Yerebatan Sarnıcı

Bizans yapısı olsa da Osmanlı döneminde aktif kullanıldığı için tarihî atmosferiyle listede yer alır.

Kapalıçarşı

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri.

Kapalıçarşı

Selimiye Camii

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği yapı; Osmanlı mimarisinin zirvesi.