İşte okullardaki müfredat gerçeği! Geniş bir çerçevede ele alınıyor...
Okullardaki ramazan etkinliklerini hedef alan 168 imzalı bildirinin ardından laiklik tartışmalarının merkezinde bu kez eğitim sistemi var. Bazı çevrelerde okullarda laikliğin derslerden çıkarıldığı, öğrencilerin bu kavramla artık karşılaşmadığı öne sürüldü. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile birlikte derslerde laiklik kavramının işlenmediğine yönelik iddialar yer alıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024'ten itibaren kademeli olarak uygulamaya aldığı yeni müfredat incelendiğinde, bu iddiaların ders içerikleriyle örtüşmediği görülüyor.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 07:56