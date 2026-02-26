İşte okullardaki müfredat gerçeği! Geniş bir çerçevede ele alınıyor...

Yeni müfredat, laikliği tek başına bir konu olarak değil, bütüncül bir anayasal çerçeve içinde ele alıyor. Laiklik bir tanım olarak değil, hukuk devleti, eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi başlıklarla birlikte anlatılıyor. TYMM'de laiklik kavramının öğrencilere nasıl anlatıldığını, hangi derslerde işlendiğini, hangi örneklerle anlatıldığını öğretmenlere sorduk. İşte yeni müfredatta laiklik kavramının işleniş aşamaları: