İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

Geçmişle bugün arasında adeta köprü kuran ve dilimizdeki tınısını hiç kaybetmeyen bu köklü yerleşim yerleri, tarih meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Peki, Osmanlı arşivlerinden Cumhuriyet'e tek bir harfi bile değişmeden gelen o şanslı bölgeler hangileri? Listede sizin yaşadığınız veya memleketiniz olan şehir var mı? İşte Osmanlı'dan günümüze adını titizlikle koruyan ve tarihin tozlu sayfalarında yolculuğa çıkaracak o 16 şehir...