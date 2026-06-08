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İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze pek çok şehrin adı değişti. Ancak bu 16 şehir yüzyıllardır aynı isimle anılıyor! İşte tarihe meydan okuyan o illerimiz...

Giriş Tarihi: 08.06.2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 16:20
İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü geniş coğrafyada asırlar içinde haritalar yeniden çizildi, onlarca şehrin adı tamamen değişti. Ancak Anadolu'nun kalbindeki bazı merkezler var ki, kültürel dönüşümlere ve geçen yüzyıllara meydan okuyarak orijinal isimlerini günümüze kadar taşımayı başardı.

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

Geçmişle bugün arasında adeta köprü kuran ve dilimizdeki tınısını hiç kaybetmeyen bu köklü yerleşim yerleri, tarih meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Peki, Osmanlı arşivlerinden Cumhuriyet'e tek bir harfi bile değişmeden gelen o şanslı bölgeler hangileri? Listede sizin yaşadığınız veya memleketiniz olan şehir var mı? İşte Osmanlı'dan günümüze adını titizlikle koruyan ve tarihin tozlu sayfalarında yolculuğa çıkaracak o 16 şehir...

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

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İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AMASYA/ AMASİA

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AKSARAY/ AKSARAY

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ARDAHAN/ARDAHAN

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ARTVİN/ LİVANE

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

AYDIN/AYDIN

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BALIKESİR/ KARESİ

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BARTIN/ONİKİ DİVAN

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BATMAN/İLUH

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BİLECİK/BİLECİK

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BİTLİS/BİTLİS

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BOLU/ BOL ULUĞ

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BURDUR/TERKEMİŞ

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

BURSA/HÜDAVENDİGAR

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ÇANAKKALE/ KALE-İ SULTANİYE

İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

ÇANKIRI/KENGIRI