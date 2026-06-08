İşte Osmanlı döneminde 81 ilin isimleri! Bu 16 şehrin adı asırlardır değişmedi

Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü geniş coğrafyada asırlar içinde haritalar yeniden çizildi, onlarca şehrin adı tamamen değişti. Ancak Anadolu'nun kalbindeki bazı merkezler var ki, kültürel dönüşümlere ve geçen yüzyıllara meydan okuyarak orijinal isimlerini günümüze kadar taşımayı başardı. Geçmişle bugün arasında adeta köprü kuran ve dilimizdeki tınısını hiç kaybetmeyen bu köklü yerleşim yerleri, tarih meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Peki, Osmanlı arşivlerinden Cumhuriyet'e tek bir harfi bile değişmeden gelen o şanslı bölgeler hangileri? Listede sizin yaşadığınız veya memleketiniz olan şehir var mı? İşte Osmanlı'dan günümüze adını titizlikle koruyan ve tarihin tozlu sayfalarında yolculuğa çıkaracak o 16 şehir... İŞTE O LİSTE ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE AMASYA/ AMASİA AKSARAY/ AKSARAY ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA ARDAHAN/ARDAHAN ARTVİN/ LİVANE AYDIN/AYDIN BALIKESİR/ KARESİ BARTIN/ONİKİ DİVAN BATMAN/İLUH BİLECİK/BİLECİK BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR BİTLİS/BİTLİS BOLU/ BOL ULUĞ BURDUR/TERKEMİŞ BURSA/HÜDAVENDİGAR ÇANAKKALE/ KALE-İ SULTANİYE ÇANKIRI/KENGIRI ÇORUM/ÇORUMLU DENİZLİ/TONGUZLU DİYARBAKIR/DİYAR-I BEKİR DÜZCE/KONSAPA, KONURABAD EDİRNE/EDRİNUS,EDRUNE, EDRİNA, ENDRİYE,EDRENE ELAZIĞ/ MAMURAT AL-AZİZ, ELAZİZ ERZİNCAN/ERZİNGAN, EZİRGAN ERZURUM/ERZENÜ'R-RUM ESKİŞEHİR/SULTANÖNÜ GAZİANTEP/AYNTAB GİRESUN/KERASUN GÜMÜŞHANE/CANCA HAKKARİ/ÇÖLEMERİK HATAY/HATTENA IĞDIR/ İĞDİR ISPARTA/ HAMİDABAD İSTANBUL/KONSTANTİNOPOLİS, KONSTANTİNİYYE, DERSAADET, İSLAMBOL, PAYİTAHT, İSTANBUL İZMİR/İZMİR KAHRAMANMARAŞ/MARAŞ KARABÜK/SAFRANBOLU KARAMAN/LARENDE KARS/KARS KASTAMONU/KASTAMONU KAYSERİ/KAYSERİYYE KIRŞEHİR/KIRŞEHİR KİLİS/EKRAD-I KİLİS KIRIKKALE/ KIRKKİLİSE KOCAELİ/KOCAİL KONYA/ KONYA KÜTAHYA/GERMİYAN İLİ MALATYA/MELİTENE, MALATİYYE, VİLAYET-İ MALATYA, MALATYA MANİSA/SARUHAN, MAĞNİSA MARDİN/MARDİN MERSİN/ İÇEL MUĞLA/MENTEŞE MUŞ/ MUŞ NEVŞEHİR/MUŞKARA, NEVŞEHİR NİĞDE/NİĞDE ORDU/BUCAK OSMANİYE/CEBELİBEREKET RİZE/RİZE SAKARYA/ADAPAZARI SAMSUN/AMİSOS SİİRT/SGERD, SİİRT SİNOP/CEZİRETÜL-UŞŞAK,SINAP,SİNOP SİVAS/DANİŞMENT İLİ, EYALET-İ RUM, EYALET-İ SİVAS ŞANLIURFA/RUHA, ORHAY, URFA ŞIRNAK/ŞİRNAH TEKİRDAĞ/TEKFURDAĞI TOKAT/DOKAT, TOKAT, DARÜN-NUSRET, DARÜN-NASR TRABZON/TRABZON TUNCELİ/DERSİM LİVASI,DERSİM UŞAK/UŞŞAK VAN/TUŞBA YALOVA/YALAKABAD YOZGAT/BOZOK ZONGULDAK/ZONGULDAK