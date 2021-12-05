İşte otomobil dünyasının en değerli markası! Dudak uçuklatan rakam

Otomotiv dünyası her geçen gün kendini yenilerken otomobil tutkunları gelişmeleri merakla takip ediyor. Alman otomobil devleri BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Tesla, Chevrolet. Fransız Renault, Peugeot ve Uzakdoğu'nun yıldızları Kia, Toyota, Hyundai, Honda. Peki daha adını sayamadığımız süper lüks otomobil markaları da dahil dünyanın en değerli otomobil markası hangisi? Değeri ise dudak uçuklattı. İşte bu sorunun cevabı!
İşte en değerli otomobil markaları... Markalar en düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır!
Renault: 9.6 milyar dolar
Nissan: 18 milyar dolar
Suzuki: 19 milyar dolar
TATA: 24 milyar dolar
Volvo: 25 milyar dolar