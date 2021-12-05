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İşte otomobil dünyasının en değerli markası! Dudak uçuklatan rakam

Otomotiv dünyası her geçen gün kendini yenilerken otomobil tutkunları gelişmeleri merakla takip ediyor. Alman otomobil devleri BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Tesla, Chevrolet. Fransız Renault, Peugeot ve Uzakdoğu'nun yıldızları Kia, Toyota, Hyundai, Honda. Peki daha adını sayamadığımız süper lüks otomobil markaları da dahil dünyanın en değerli otomobil markası hangisi? Değeri ise dudak uçuklattı. İşte bu sorunun cevabı!

Giriş Tarihi: 05.12.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 13:36 PAYLAŞ